Gallardo inédito: confesó por qué confirmó a los titulares de River dos días antes de jugar con Boca

El DT de River, Marcelo Gallardo, habló hoy en conferencia de prensa previa al choque ante Boca en el Monumental y sorprendió al dar el equipo más de 48 horas antes del superclásico: "Armani; Rojas, Paulo Díaz, González Pirez, Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Simón, De la Cruz, Barco; Julián Álvarez", dijo con seguridad, ante el asombro de los periodistas, que acompañaron la novedad con un aplauso.

Al ser consultado sobre el porqué de su decisión, el DT de River dijo: "A veces uno comunica el equipo porque hay un periodo de de tiempo hasta el partido, más de 48 horas, y algunas cosas a veces quedan pendientes, el entrenamiento de mañana, algunos futbolistas que vienen recuperándose... Pero ahora es como que todo está bien, hoy tenía a los jugadores bien, ayer estaban bien y mañana va a ser un día mucho más tranquilo. O sea que debería fluir todo para que estos once que di estén el domingo iniciando".

Pero luego, ante la pregunta de si influyó la confianza que Gallardo tiene en el equipo para darlo con tanta anticipación, respondió: "Fue simplemente porque lo sentí así. Cuando no lo doy, porque no lo doy. Cuando lo doy, me cuestionan también porque lo doy. Lo sentí así. Confío en mi equipo".



El Muñeco Gallardo despejó así la duda sobre De la Cruz, Agustín Palavecino o Juan Fernando Quintero y señaló que "es una decisión técnica. De la Cruz estuvo bien, va agarrando ritmo de partido".

Gallardo aseguró que "no estamos en una deuda con ganar el superclásico. Hemos jugado muchos partidos en nuestra gestión. En todos hubo matices diferentes. Hubo partidos históricos pero cuando se arranca es una etapa nueva. Lo que pasó, quedó atrás y te enfocás en el siguiente". Y completó: "Me importa cómo llego yo, me gusta y en base a eso me puedo sostener".