El palo de Gallardo a Battaglia sobre los arbitrajes: "No hay que…"

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, confirmó la formación inicial que utilizará este domingo ante Boca en el Superclásico, por la fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), pero también se respondió sobre algunos comentarios expresados por el Xeneize sobre supuestos fallos arbitrales que perjudicaron al equipo La Ribera.

"Siempre hay que ser objetivo porque todos los equipos en mayor o menor medida sufrimos fallos en contra o fallos a favor. Nosotros los entrenadores destacamos los fallos en contra y ahí levantamos la voz. Cuando se equivocan a favor nuestro, no decimos nada", expresó sin vueltas al ser consultado.

Pero no quedó ahí su reflexión y agregó: "No hay que hablar de los arbitrajes antes de los partidos. No me gusta hablar a mi personalmente de los árbitros para generar un clima favorable o desfavorable. Ellos también tienen que estar tranquilos para hacer su trabajo. No creo que sea la manera de condicionar".

Esta respuesta surge por los dichos de Sebastián Battaglia en la conferencia realizada ayer donde se refirió al árbitro del partido, Darío Herrera: "Tenemos que salir a jugar, competir, pensar que el árbitro se equivocará lo menos posible. No quiero que me favorezcan, queremos competir y que se hable quién hizo mejor las cosas y no las equivocaciones de los árbitros".

Gallardo, sobre el partido, expresó que le interesa "cómo llegamos nosotros al Superclásico. El partido ante Gimnasia me gustó mucho. Me parece que venimos creciendo futbolísticamente, de menor a mayor, y estamos en un buen momento para seguir sosteniéndolo". River entonces, formará con: Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pirez, Milton Casco; Enzo Pérez, Santiago Simón, Enzo Fernández, Nicolás De La Cruz; Esequiel Barco y Julián Álvarez.