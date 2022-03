La lapidaria frase de Verstappen sobre la serie de Netflix de la Fórmula 1: "Es más un..."

La Fórmula 1 se encuentra en un boom de popularidad impensado hace algunos años. Muchos jóvenes se engancharon a la mejor categoría del automovilismo mundial gracias a su serie en Netflix llamada Drive To Survive, que catapultó al Gran Circo a mercados en los que históricamente le había costado ingresar como Estados Unidos. A pesar de tener muchos fanáticos, la producción ganó muchos detractores y, entre ellos, nada más y nada menos que Max Verstappen.

El último campeón del mundo comunicó en una entrevista el pasado octubre que no formaría parte de la cuarta temporada de Drive To Survive, que se estrenó el 11 de marzo en Netflix. Más allá de no haber participado, Verstappen miró algunos capítulos y dio su opinión: “Solo vi dos episodios, pero no me impresionó mucho. Simplemente no es lo mío, fingir rivalidades. En mi opinión, es más un reality show”, aseguró el neerlandés en la previa al primer Gran Premio de la temporada, que será este fin de semana en Bahréin.

Verstappen estuvo en las tres primeras temporadas de Drive To Survive.

El dramatismo que le agrega Netflix a los hechos que suceden durante el año de la Fórmula 1 es una de las principales críticas que recibe la serie por parte del público más acérrimo de la categoría. Y también de Verstappen, quien incluso ejemplificó esto con uno de los capítulos de la nueva entrega: “Lando Norris y Daniel Ricciardo son dos grandes personas que conozco, son personajes realmente geniales e inmediatamente en el segundo episodio parece que no son muy amigables entre sí, y para mí eso no es correcto y es por eso que tampoco soy parte de eso”, dijo el piloto de Red Bull sobre cómo Drive To Survive plantea el duelo entre los pilotos de McLaren.

En esta misma línea opinó Sergio “Checo” Pérez, el compañero de Verstappen en Red Bull: “Intentaron crear mucho drama, algo que la temporada en sí ya tenía. Me parece que esta vez fueron muy lejos, pensé que iba a ser la mejor temporada pero todavía no terminé de verla”, dijo el piloto mexicano, quien agregó que participará menos de la producción este año.

El neerlandés defenderá su título a partir de este fin de semana.

Obviamente, la ausencia del campeón del mundo de la temporada pasada le quita un poco de brillo a los nuevos 10 capítulos que estrenó Drive To Survive que, a pesar de ello, está en la lista de las diez series más vistas en Netflix en más de 30 países. El CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, aseguró que intentarán hacer algo distinto con Netflix en los próximos años para evitar el dramatismo exagerado, las “falsas rivalidades” y que todos los pilotos quieran participar. Sólo el tiempo dirá si Verstappen volverá a la serie pero, por ahora, no parece ser el caso.