Javier Saviola habló de Julián Álvarez y aseguró: "Creo que yo..."

Javier Saviola decidió desde hace unos años radicarse en Andorra con su familia por cuestiones personales y laborales. A pesar de las distancias y de la diferencia horaria, desde allí sigue la actualidad de River y el gran presente de Julián Álvarez, tal vez la mejor aparición en el ataque desde su debut en el Millonario. "Lo que me encanta es la ambición que tiene. Uno como delantero puede tener cualidades como él las tiene y un montón de cosas importantes, pero lo que me sorprende de él es que hace un gol y enseguida está buscando hacer más, se lo ve con muchas ganas de progresar", apuntó el Conejo del otro lado del teléfono, desde el Viejo Continente.

Hace unas semanas atrás, un prócer de la institución como Norberto Alonso señaló que Julián Álvarez tiene muchas cosas en común con Javier Saviola. Dicen que las comparaciones son odiosas, pero en este caso, es un motivo de orgullo: "Es un privilegio enorme que el Beto me haya comparado con Julián. He tenido la posibilidad de verlo en muchos partidos y ha sido sorprendente la manera que tiene de moverse, la cantidad de goles que viene haciendo en tan pocos partidos, cómo lleva esa madurez tanto en lo futbolístico como en lo personal. Es un diamante en bruto que tiene River. Lo que me pone más contento es que sigan saliendo jugadores y que también lo podamos disfrutar en la Selección Argentina", manifestó en el programa Esto Es River por Radio Belgrano.

Para finalizar, Javier Saviola también se refirió a su venta al Barcelona -hasta el momento la más onerosa de la historia del Millonario- y trazó un paralelismo con la salida de Julián al Manchester City: "Tenemos muchas cosas parecidas. En algo puedo decir que por el momento estoy un poquito más arriba (risas) Lo económico es importante en lo personal y para el club. Yo me fui a los 19 y él está ahí cerca. Lo que nos gusta es el fútbol y a él se lo ve feliz jugando. Después es anecdótico el tema de las cifras y los valores. Él va a estar en un club que lo va a proteger y donde se juega muy bien al fútbol", concluyó el Conejo.

El recuerdo de su debut en River

"Ramón me agarró muy chico, tenía en ese momento 16 años y aprendí un montón. Él fue uno de los grandes delanteros que dio nuestro país y de eso sabía un montón. El tema de definición, de los movimientos, a mi me ayudó un montón. Además tuvo la valentía de poner un chico de 16 años en la primera de River, eso fue importantísimo", recordó Javier Saviola.