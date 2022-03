La fuerte decisión de Pergolini contra Riquelme que hará ruido en Boca

A pesar de que todavía falta más de un año y medio para diciembre de 2023, las elecciones ya empezaron a jugarse desde hace tiempo en Boca. En la puja por el asiento presidencial de Casa Amarilla estarán, según se prevé, Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol por el lado del oficialismo mientras que, aunque todavía no hay una figura clara, la principal oposición será el macrismo, que podría sumar a sus filas a Mario Pergolini, que se rompió su relación con la actual dirigencia por tener diferencias con el ex número 10 y actual vicepresidente.

Luego de la derrota en los comicios xeneizes en 2019, Mauricio Macri y Daniel Angelici quieren recuperar el terreno perdido en el barrio de La Boca. La semana pasada, el expresidente de la Nación ya jugó su primera carta al decirle a un simpatizante que Riquelme “está arruinando” a Boca con sus manejos, ya que ser futbolista no implica saber manejar un club. Una línea similar había tomado Angelici en diciembre de 2021 y también lo hizo Mario Pergolini a través de Instagram la semana pasada: “Si no se reúne la Comisión Directiva, ¿cómo se toman las decisiones? No es un enigmático, es pedir que las cosas se hagan como se debe”, publicó en una historia el conductor de radio, en alusión a que, para él, las decisiones en el Xeneize no son consensuadas sino que las toma un grupo pequeño de la dirigencia.

Mario Pergolini mantiene las primeras conversaciones con el arco opositor que participará de las elecciones en Boca en el 2023. Después de su renuncia, está decidido a participar nuevamente en política, está vez, en contra del actual oficialismo. pic.twitter.com/2Wi2LatXCP — Ezequiel Sosa (@Eze_sosa) March 13, 2022

Según informó el periodista de TyC Sports y radio La Red, Ezequiel Sosa, Pergolini ya está en contacto con el macrismo para formar parte de la oposición que intentará vencer a Riquelme y compañía en 2023. Esto le daría el visto bueno a la versión de que el posteo del dueño de la radio digital Vorterix no era una simple casualidad sino que fue un mensaje de parte de un claro opositor al máximo ídolo del Xeneize.

La respuesta de Mario a Daniel Angelici pic.twitter.com/Rq5aYiGXwj — Vorterix (@Vorterix) December 3, 2019

Hay que recordar que Pergolini fue una de las tres patas de la fórmula ganadora en 2019 conformada por, además de él, Jorge Amor Ameal y Riquelme. En aquella campaña, el exconductor de televisión tuvo un cruce dialéctico con Angelici, a quien tildó de hacer una “campaña sucia”. Esta vez, ya peleado con Riquelme, Pergolini parece estar aliado al expresidente de Boca y su agrupación para derrotar al 10. Como bien dice el dicho: “El enemigo de tu enemigo es tu amigo”.