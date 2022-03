La impensada declaración sobre un titular clave de Gallardo que ilusiona a River antes de recibir a Boca

Son nueve los días que faltan para volver a vivir una nueva edición del superclásico del fútbol argentino. El próximo domingo, 20 de marzo, River y Boca se verán las caras en el estadio Monumental. Pensando en el trascendental duelo, Marcelo Gallardo recuperó a Enzo Pérez y todavía espera por otro de sus jugadores titulares.

El pasado 20 de febrero, en el estadio Marcelo Bielsa, durante el partido que el Millonario le ganó a Newell's, River sufrió la preocupante lesión de Héctor David Martínez. Pasado el cuarto de hora de la primera etapa el defensor trabó en mitad de cancha y, con un fuerte dolor en su rodilla, fue retirado ante gestos de preocupación. Los estudios arrojaron que sufrió una distensión del ligamento lateral de la rodilla izquierda, mucho menos de lo que se temió en un principio. Aunque los tiempos que demanda una lesión de ese tipo hacían pensar que no llegaría a estar disponible en un mes para el choque ante Boca.

Sin embargo, para ilusión de los hinchas de River, Renato Corsi, representante del defensor, trajo noticias alentadoras: "David está muy bien. Está haciendo tareas de recuperación con (el kinesiólogo) Bombicino y con los trabajos que realiza se siente muy bien. No le duele para nada, pero le falta entrar al campo y agarrar la pelota", manifestó.

Por su parte, luego de la goleada de su equipo ante Laferrere por los 32avos de final de la Copa Argentina, Gallardo se refirió a la situación del jugador: "Los tiempos de la lesión hay que respetarlos, veremos si puede ir evolucionando y así ir ganando algunos días. No vamos a apurar a un jugador por el solo hecho de tener un partido determinado por jugar. No vamos a correr riesgos. Si se recupera, mejor para el equipo, Y si no, tendrá que respetar los tiempos".

El paraguayo, una fija en las citaciones de Guillermo Barros Schelotto, no fue convocado por el Mellizo de cara a la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar. En sus últimas presentaciones la Albirroja se medirá ante Ecuador y Perú. Su compatriota, Robert Rojas, si formará parte del seleccionado.