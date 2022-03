El ex Godoy Cruz que rechazó una propuesta de Gallardo para jugar en River

En diciembre pasado dos de los tres arqueros de River decidieron dar un paso al costado. Germán Lux le puso punto final a su carrera deportiva y Enrique Bologna volvió a Banfield donde se sigue destacando. Quedó solamente Franco Armani, entonces Marcelo Gallardo pidió tentar a porteros experimentados para pelear el puesto y buscaron a Rodrigo Rey, hoy en Gimnasia.

El ex Godoy Cruz, que dejó un grato recuerdo en Mendoza, habló en la previa del partido del fin de semana en el Monumental y explicó qué sucedió: "Fue un sondeo, me preguntaron si yo tenía ganas de ir a River y ser suplente, pero yo quería seguir jugando. Estoy muy bien en Gimnasia".

"En River hoy está Franco Armani que todos saben lo que es para el club. El puesto es suyo, entonces yo seguí por otro lado...", agregó y se refirió al duelo, que será especial por su pasado Millonario: "Jugar contra River en su cancha siempre es lindo. Tiene un plus. Yo viví en el club nueve años, me formé ahí".

"Tengo mucha gente que quiero en el club, pero uno cuando juega al fútbol quiere ganar contra todos. Vamos a ir a buscar los tres puntos... Uno siempre quiere ganar, pero está claro que no es fácil contra River y siempre está bueno sumar", cerró. El partido se jugará el domingo desde las 19.15 horas en el Estadio Monumental por la sexta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga.

El Lobo no atraviesa su mejor momento y se ubica en la décima posición de la Zona A con un total de 5 puntos producto de una victoria, dos empates y dos derrotas. El equipo todavía no está confirmado pero Pipo Gorosito tendrá una baja sensible ya que no podrá contar con Brahian Aleman por estar suspendido.