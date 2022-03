La pregunta que enojó a Gallardo tras la goleada de River a Laferrere: “No me gusta”

Fiel a su estilo, Marcelo Gallardo no se guardó nada y, cuando hay algo que no le gusta, lo deja bien claro. En esta ocasión el director técnico de River Plate habló en conferencia de prensa luego de la aplastante victoria de su equipo ante Laferrere y marcó su postura con respecto a una pregunta que le molestó.

"Primero no me gusta la definición que le diste al equipo, River A, River B, River C, no me gusta, River es un solo River. Después yo elijo cuáles son los jugadores para que tengan participación, inicien, entren desde el banco, pero es un solo River", aclaró el Muñeco luego de conseguir el boleto a los 16avos de final de la Copa Argentina.

"Después estamos en esa búsqueda de encontrar funcionamiento con varios jugadores nuevos que vinieron, se van acoplando; necesitan rodaje, continuidad, entendimiento. Y bueno, estamos en eso", analizó Napoleón, que se prepara para recibir a Gimnasia y Esgrima de La Plata el próximo domingo en el Monumental.

Sobre el comienzo, que no fue con el mismo nivel con el que finalizó un 2021 casi perfecto, expresó: "Siempre hay un partido, en todos los años, que hicimos un click para terminar de funcionar como nosotros queremos. Estamos en esa búsqueda. No encontramos ese partido completo que nos dé la soltura para encontrarnos del todo".

Para finalizar, sentenció: "Lo bueno es que estamos en el proceso de búsqueda. No nos confundimos con un buen momento de juego en un partido o una victoria, por más abultada que sea. Estamos buscando ese partido completo que nos dé el click, como nos ha sucedido a lo largo de todos los años"