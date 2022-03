En el final del día, River recibió la mejor noticia

El volante Enzo Pérez recibió esta tarde el alta deportiva luego del entrenamiento vespertino que realizó el plantel de River Plate y está en condiciones no solamente de volver, sino hasta de ser titular el próximo domingo en el encuentro frente a Gimnasia y Esgrima, en el estadio Monumental.



El mendocino que el pasado 22 de febrero cumplió 36 años se exigió a fondo en la práctica y se lo notó plenamente recuperado de la distensión en el isquiotibial derecho que le impidió formar parte del equipo "millonario" ante San Lorenzo por la Copa de la Liga Profesional y Laferrere por la Copa Argentina.

Por su parte el zaguero central David Martínez es el único que está en lista de espera en la etapa de recuperación de otra distensión, pero del ligamento lateral de la rodilla izquierda, y por el momento no estará disponible para recibir al "Lobo" de Néstor Gorosito el próximo domingo a las 19.15.



Pero la idea desde el cuerpo médico y técnico riverplatense es que el ex Defensa y Justicia sí esté en condiciones para el domingo 20 a las 19, cuando justamente River vuelva a jugar en el Monumental, pero para disputar nada menos que el "superclásico" frente a Boca Juniors.



La diferencia entre Pérez y Martínez para ver en que condiciones llegan a ese cotejo frente a los boquenses pasan por una cuestión de calendario, ya que mientras el ex Estudiantes de La Plata necesita al menos de un partido de rodaje por sus 36 años, el naturalizado paraguayo no tiene tantos problemas porque tiene 12 menos que su compañero (24).



Pero si Martínez también está a disposición para el "superclásico", entonces el técnico Marcelo Gallardo tendrá a todos "sus" titulares para afrontar ese partido que también constituirá el compromiso más trascendente en la previa del comienzo de la Copa Libertadores el próximo mes de abril.