Dibu Martínez y una confesión que habla mucho de su personalidad: "Me encanta que me..."

Una de las sorpresas más grandes de los últimos tiempos en la Selección argentina fue la titularidad de Emiliano “Dibu” Martínez. Luego de su irrupción y consolidación en el primer semestre de 2020 con el Arsenal, pasó al Aston Villa y se convirtió en uno de los mejores jugadores de la Premier League, lo que lo catapultó al arco del equipo de Lionel Scaloni. Apenas debutó se sabía que difícilmente iba a sacarse el buzo de la Albiceleste, algo que ratificó en la Copa América y en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

Aunque no es la mejor temporada del Aston Villa ni del propio Dibu, el arquero argentino de 28 años se las ha ingeniado para tener grandes momentos en esta Premier League: este campaña su partido más destacado fue contra el Manchester United, en el que tuvo una actuación que lleva su firma estampada por todos lados.

Se jugaban los últimos minutos del encuentro entre Villanos y Diablos Rojos en Old Trafford cuando el United tuvo un penal a favor y ahí fue cuando el Dibu Martínez sacó todas sus mañas a la luz: lo charló a Bruno Fernandes, increpó a Cristiano Ronaldo por no tomar la responsabilidad y, cuando el enganche portugués falló la definición desde los once pasos, le hizo un baile de cara a la hinchada roja. En una entrevista con Amazon Prime Video Sports, el ex Independiente habló sobre su reacción: “Me encanta jugar de visitante. Amo que me insulten. Lo amo. Mi baile contra el Manchester United fue porque escuchaba a los hinchas insultándome durante todo el partido. Sobre el final, erraron el penal y dije, 'Me acuerdo de todo. Estuvieron hablando mierda sobre mí’”, contó el arquero de la Selección argentina.

uD83DuDE02 "I love playing away... I like people abusing me!"@EmiMartinezz1 uD83DuDDE3 @BenFoster pic.twitter.com/jlVlfWbkBz — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) March 10, 2022

El gran precedente de las habilidades en los penales, provocaciones y festejos de Dibu Martínez es la definición por penales frente a Colombia en las semifinales de la Copa América. Ese duelo en Brasilia es gratamente recordado por el público argentino por las atajadas y los festejos del arquero, que desde allí se convirtió en un jugador muy querido por los hinchas.