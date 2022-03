Un futbolista clave de la Selección de Scaloni quiere jugar en River: “Sería cumplir un sueño”

Nicolás González fue una gran aparición en la Selección Argentina en los últimos tiempos. Desde que Lionel Scaloni asumió como DT del combinado nacional confió en él y de hecho hasta en su momento lo tenía más alto en la consideración que a Di María. González demostró estar a la altura rápidamente y con grandes rendimientos y goles importantes se mantuvo como una fija en las convocatorias y su presencia en Qatar es prácticamente un hecho.

El extremo de 23 años surgió en Argentinos Juniors, luego pasó por Stuttgart en Alemania y hace un tiempo ya juega en la Fiorentina, uno de los clubes emblemáticos de la Serie A. Pese a que nunca jugó en River, nunca ocultó su cariño por el club del cual es fanático, aunque cabe destacar que los futbolistas profesionales tienden a bajar su nivel de fanatismo mientras están en actividad, pero eso no impidió que le cuenten en detalle a Bolavip en una extensa entrevista su sentimiento por River.

"No podría haber ido a Boca porque primero que mi familia es toda de River, yo también soy de River. Obviamente, yo lo vivo de forma diferente porque juego al fútbol, pero bueno, mi familia si llego a ir a Boca no me dejarían entrar a mi casa... Las cosas como son", comenzó diciendo Nico González en la entrevista respecto a lo difícil que hubiese sido vestir la camiseta de Boca y dejó en claro que el fanatismo por River viene de familia.

"Si me toca el día de mañana vestir la camiseta de River y que me vea mi hermano, se va a sentir muy orgulloso de mí porque es muy fanático y se vuelve loco cada vez que ve los partidos", dijo Nico González en relación al orgullo que sentiría su hermano al verlo con la casaca de River y luego redobló la apuesta: "Jugar en el Monumental con la camiseta de River sería cumplir un sueño".