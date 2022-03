Nacho Fernández dijo lo que todo el mundo River esperaba escuchar

Ignacio Fernández es uno de los pilares del Atlético Mineiro, dirigido por Antonio Mohamed, equipo en el que le quedan dos años de contrato y vienen de ganar la Supercopa de Brasil. Sin embargo, no descartó un regreso al Millonario cuando se termine su vínculo con el equipo brasileño. "Quiero volver a River y si es con Gallardo mucho mejor", confesó Nacho.

"En River la pasé muy bien, me encantaba ir a entrenar, se extraña eso, el día a día, lo disfrutaba mucho", expresó en ESPN. Además habló sobre su trato con el Muñeco Gallardo: "Aprendí muchísimo con Marcelo. Me convenció de poder jugar en distintos sectores del campo. El primer año me había acomodado bien cerca del cinco, y él me dijo que me quería un poco más adelante. Él te convence".

En la charla, además, se refirió a la chance de jugar en la Selección pero sabe que sus chances son mínimas: Con la Selección no tuve participación, solo fui convocado por Sampaoli una vez. Mantengo las esperanzas. Trato de hacer las cosas bien acá en el club. Se que es difícil, la Argentina está pasando un gran momento".

Nacho jugó 185 partidos en el River de Gallardo, convirtió 32 goles, aportó 27 asistencias y ganó siete títulos: Copa Libertadores 2018, Recopa 2016 y 2017, Supercopa 2018 y Copa Argentina 2016, 2017 y 2019.