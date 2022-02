Mario Ledesma habló tras su renuncia a Los Pumas: "Fue una aventura con muchísimas..."

Llegó la tan ansiada confirmación de parte del protagonista: Mario Ledesma no será mas el entrenador de Los Pumas y lo confirmó el mismo en una conferencia de prensa que estaba pautada. A su lado estaba Marcelo Rodríguez, presidente de la UAR.

“Estoy muy agradecido por todos estos años”, fueron las primeras palabras que deslizó el estratega en su despedida.

“Tengo que anunciar que doy un paso al costado. Es una decisión personal y quiero aclarar que me sentí muy apoyado por mi staff y los jugadores. Fue una aventura con muchísimas cosas buenas y malas, que nos hicieron mejores entrenadores y personas”, continuó.

"Era algo en lo que yo venia reflexionando, hablando con la familia. Considero que son ciclos. Siempre vimos una mejora, una progresión, el año pasado tal vez no se vio y eso me hizo reflexionar. Hay que estar comprometido al 110% y es muy fácil decirlo en las buenas, aunque no tanto en las malas. Ahora es momento de poner el equipo primero y me pongo a disposición de la UAR para ayudar en lo que sea", explicó Ledesma.

Y continuó, dejando en claro que no se va porque tiene otra oferta: "Llega momento de otro ciclo. No es la culpa de nadie, ni de los jugadores, del staff. Es difícil de tomar la decisión de alejarse de esto. El compromiso con este equipo hacía que me alejara de lo que más quiero (NdeR: su familia). Ningún equipo del mundo vale como Los Pumas".

“Mario ha contribuido a todos los equipos de rugby. Estamos satisfechos con lo que hizo. Y por nuestra parte, sólo agradecerle de cómo nos hemos relacionado, en un momento extremadamente difícil”, subrayó Marcelo Rodríguez.