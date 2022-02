Agüero explotó contra los Moyano, encendió la interna de Independiente y les envió un desafiante mensaje

Sergio Agüero viene realizando vivos que generan fuertes títulos. Primero fue la revelación sobre Julián Álvarez, luego bromeó con el chip que le colocaron para monitorear su corazón y ahora salió con los tapones de punta a desmentir rumores que hablaban de una vuelta a Independiente a mitad de años, como también para mandar un desafiante mensaje a Hugo Moyano y compañía..

"Esto va para todos los hinchas de Independiente. No crean nada de lo que dicen, la verdad que han levantado algunos medios carlonchos, que están diciendo que yo en junio arrancaría a entrenar, no sé que mierda. Le pido a la gente que está en el club (Independiente) que no hagan campaña conmigo. Posta les digo. No hagan campaña conmigo, no me molesten", dijo.

Y siguió: "Yo no hablé con nadie del club… como siempre. Ahora lo puedo decir y digo las cosas como son. Yo nunca hablé con nadie del club desde que me fui. Nadie. Con ese chamuyo de que no tienen mi teléfono o de que no me quieren molestar supuestamente. Lo único que les falta es que hagan campaña conmigo. No me rompan las pelotas, no hagan campaña conmigo por qué yo no molesto para nada a nadie. No me rompan los huevos".

La relación del Kun con Independiente está rota hace años. Desde la llegada de los Moyano, el exfutbolista considera que jamás se interesaron en repatriarlo como jugador y lo que más le molestó es que digan públicamente que lo iban a buscar cuando en las acciones no se reflejaba. El último intento, según los dirigentes, fue cuando el delantero confirmó que se iría del City.

Pablo Moyano, en ese momento, expresó que Hugo estaba en contacto para intentar convencerlo pero aclaró que "cada vez que lo quisimos traer hace más goles, por eso cada vez se nos complica más". Sin embargo, y teniendo en cuenta los dichos del propio Kun, esto jamás ocurrió. ¿Habrá respuesta oficial?