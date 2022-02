Benedetto habló de su estado físico antes del debut en Boca: "Estoy bien, pero..."

Darío Benedetto es el gran refuerzo de Boca para 2022. A pesar del buen rendimiento del juvenil Luis Vázquez, la llegada del “Pipa” ha despertado una gran ilusión en los hinchas del Xeneize, que esperan que el número 9 ayude al equipo a lograr el máximo objetivo del club, la séptima Copa Libertadores de América de su historia. Este martes al mediodía, a la salida del entrenamiento, el delantero proveniente del Elche de España, rodeado de hinchas que buscaban una foto o su autógrafo, habló sobre el partido del domingo frente a Colón de Santa Fe en La Bombonera, en lo que será el debut de Boca en la Copa de la Liga Profesional 2022.

Benedetto iba en el asiento de acompañante de la camioneta de Carlos Izquierdoz cuando ambos frenaron a sacarse fotos con los aficionados presentes en Casa Amarilla y fueron interceptados por la prensa. “Notas no, el capitán me reta”, bromeaba Benedetto sobre la firmeza de “Cali” de no querer hablar, luego de unos días con turbulencias en el vestuario de Boca con los dichos de Sebastián Villa y el posteo de Wanchope Ábila en Instagram.

Con respecto a su re-debut con la camiseta xeneize, Benedetto dijo: "Estoy muy ansioso, pero a la vez trato de estar tranquilo". Y al ser consultado sobre su estado físico luego de no haber sumado muchos minutos en los últimos meses en el Elche de España, sumado a la sobrecarga muscular con la que terminó el amistoso ante Gimnasia, Pipa expresó: "Estoy bien, pero después decide el técnico". Además aseguró que, junto a sus compañeros, se prepararon de la mejor manera para el partido del domingo a las 21:15 frente al campeón defensor del torneo.

Izquierdoz y Benedetto compartieron vestuario en Boca durante un año y medio

Mientras se tomaba fotos con los hinchas e Izquierdoz subía la música del auto para que no pueda hablar, el “Pipa” se refirió al apoyo que le ha brindado la hinchada de Boca desde que volvió al club: “Esto es algo hermoso, se extrañaba mucho. Fue una de las cosas por las que volvi, se extrañaba muchísimo a la gente de Boca y me lo demostraron en todo momento”, aseguró el delantero, autor de 45 goles en 76 partidos en su primer paso por el club de La Ribera.

Antes de irse, Benedetto contó detalles de la intimidad de su relación con el capitán de Boca, con el que viaja todos los días a los entrenamientos: “Es un animal, te da un cagazo venir con este. Es muy malo cebando mate”, aseguró de forma chistosa el ex Arsenal de Sarandí, quien se perfila para ser el delantero centro titular del equipo de Sebastián Battaglia.