Boca decidió quién llevará la camiseta 10 y la elección sorprende

Equi González, Pedro Iarley, Carlos Tevez, Fabián Vargas, Pocho Insúa, Guillermo Marino, el Tano Gracián, Luciano Acosta, Nico Lodeiro, Ricky Centurión y Edwin Cardona.

Esa es la selecta lista de jugadores que vistieron la emblemática camiseta número 10 después de que Riquelme la usara para llevar a Boca Juniors a lo más alto del mundo. Dorsal que antes usó nada más y nada menos que Maradona (en 1981-1982 y en 1995-1997). Pero que luego de que Román desplegara su fútbol por los más diversos escenarios, incluido Tokio, cada uno de los jugadores elegidos para llevar semejante dorsal en la espalda, salieron con el peso extra de la historia ganada.

Carlos Tevez, el último en llevar la camiseta 10 de Boca.

Tras la ida de Carlos Tevez, anunciada el 4 de junio de 2021, nadie usó la camiseta 10. Se especuló con Cardona, quien la había vestido en su primera etapa en el club, pero el colombiano siguió con la 8 en la espalda.

Pero de cara a la temporada 2022, el Consejo de Fútbol y Sebastián Battaglia decidieron que esa casaca vuelva a salir a la cancha. Descartado Pipa Benedetto, quien pidió tener la 9 que ya usó en su primera etapa, la número diez será para Eduardo "Toto" Salvio. El delantero mundialista dejará la 11 que venía utilizando y llevará la misma camiseta que vistieron Maradona y Riquelme desde el próximo domingo, cuando Boca reciba a Colón en la Bombonera.

Salvio llevará la camiseta 10 en la temporada 2022.

La elección sorprende porque todavía Boca no había comenzado las negociaciones con el jugador para renovarle el contrato, que se termina en junio. "Salvio tiene contrato hasta el 30 de junio, no sé por qué están tan apurados en que nosotros tenemos que arreglar a Salvio mañana. Yo, Juan Román Riquelme, le pregunté e Salvio en el viaje a Arabia Saudita le pregunté si quiere seguir con nosotros y me dijo que sí. Le dije que después de que se cierre el libro de pases tenemos cinco meses para ponernos de acuerdo", dijo Riquelme el viernes pasado. Y cerro: "Salvio tiene un contrato muy alto y nosotros nos sentaremos a ver qué le podemos ofrecer y a ver si está contento con la propuesta. Ojalá que pueda seguir con nosotros".

El guiño de la camiseta con el dorsal 10 en su espalda tal vez sea el primer guiño para avanzar con la continuidad del Toto Salvio en Boca.