Julián Álvarez rompió el silencio tras su traspaso al Manchester City y reveló su diálogo con Pep Guardiola

Julián Álvarez tuvo su 2021 soñado. El delantero se coronó campeón de la Supercopa Argentina, del torneo de la Liga Profesional y del Trofeo de Campeones, además de ser el goleador de River Plate en el último torneo local. Como si fuera poco, formó parte del plantel campeón de la Copa América 2021 disputada en Brasil.

Luego de que se concretara su venta al Manchester City, el cordobés rompió el silencio en la previa del duelo ante Vélez Sarsfield en el estadio Monumental. "Estoy feliz. Tuve una pequeña charla con Guardiola y me dio la bienvenida", manifestó el jugador que tiene serias chances de ocupar un lugar en el Mundial de Qatar 2022.

Sobre la charla que mantuvo con Pep Guardiola, su nuevo entrenador, reveló: "Me felicitó por lo que había hecho y me dijo que estaba contento de que me sumara al proyecto del club". Y, con respecto a las palabras que le brindó el Muñeco, añadió: "Gallardo me dio su punto de vista y me deseó felicidades".

Álvarez firmó contrato con la institución inglesa hasta mediados del 2027. Actualmente se encuentra a préstamo en River, donde se quedará a competir en la Copa Libertadores de América. Si el Millonario clasifica a los octavos de final del certamen continental y el City decide interrumpir el préstamo, los de Guardiola deberán pagar una cláusula cercana al millón y medio de euros al Millonario.