La sentida publicación de Leo Ponzio tras confirmarse su grave lesión

Leonardo Ponzio dejó River para cumplir un sueño, pero ese sueño se derrumbó rápido. En su debut en el Williams Kemmis, equipo de su pueblo, el volante sintió molestias a poco de comenzar el partido y fue reemplazado. Al llegar al banco se colocó hielo pero sabía que tenía algo grave, y se terminó confirmando el mal presagio.

Se realizó estudios para conocer la gravedad de la molestia y recibió una pésima noticia ya que había sufrido la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha. Ante esto, días después del diagnostico, el León contó que deberá someterse a una intervención quirúrgica y agradeció los mensajes de apoyo con una sentida publicación en Instagram.

"Quería contarles que el día lunes me hicieron un estudio por una lesión en la rodilla y me tengo que operar", escribió el León. Y añadió: "Estoy bien, tranquilo y mentalizado en mi recuperación". A su vez, Ponzio agradeció "los mensajes de apoyo y de ánimo". "¡Pronto voy a seguir disfrutando de todo lo que me espera en esta nueva etapa! Un abrazo", cerró.