El fuerte enojo de Marcelo Gallardo con un integrante de su cuerpo técnico

Cuando Marcelo Gallardo se enoja, se le nota. El Muñeco no puede ocultar su malestar cada vez que River no consigue sostener un resultado y anoche, en el empate con Racing, se enojó con Jorge Bombicino (kinesiólogo) por sostener a Leandro González Pirez en el campo cuando no estaba en óptimas condiciones y llegó el descuento de la Academia.

"¡No estaba, no estaba, no estaba para seguir, carajo!", le dijo adelante de las cámaras y micrófonos, una vez consumada la igualdad camino a los vestuarios. Antes, cuando ingresaron a atender al defensor, Gallardo le consultó en varias oportunidades si podía continuar, pero en el tanto de Enzo Copetti quedó claro que el entrenador tenía razón, ya que le costó cerrar la jugada y el delantero le ganó la espalda.

Luego del partido, el entrenador de River expresó que el equipo de Gago se llevó un punto por "mérito de Racing y un poco de dejadez de River". "Siempre hacemos méritos para terminar mejor que el rival, pero hoy no sucedió y hay varios factores de por qué no lo pudimos sostener", agregó.

"Este fue un partido de mucha dinámica. Hoy necesitábamos lucidez pero además frescura en las piernas. Fuimos punzantes en el primer tiempo y en el segundo no. Racing es un buen equipo y por eso se llevó el premio de empatar. Ante un equipo de buena jerarquía como Racing hoy marcamos el ritmo, pero no nos alcanzó y eso demuestra que nos falta", remarcó Gallardo.