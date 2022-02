Bajo un diluvio, Independiente y Boca igualaron en Avellaneda

Independiente, con goles de Gastón Togni y Alan Soñora, y Boca Juniors, con un doblete de Darío Benedetto, empataron esta noche 2-2, bajo un verdadero diluvio, en un atractivo encuentro disputado en Avellaneda, por la cuarta fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional de fútbol (LPF).

El árbitro Facundo Tello resultó un protagonista involuntario en la lluviosa noche en el Libertadores de América-Ricardo Bochini.



Primero porque tomó decisiones apresuradas (pareció excesiva la tarjeta roja al colombiano Frank Fabra) y luego porque demoró la suspensión provisoria del encuentro (St. 43m.), cuando hacía rato que caía un impiadoso aguacero sobre el cielo bonaerense.



El juez resolvió esperar hasta que ‘afloje’ la tormenta, que los auxiliares limpiaran con los secadores y el cotejo estuvo interrumpido durante 21 minutos, con un campo de juego que mostraba charcos en algunos sectores. Cuando se reanudó, el resultado no se alteró y la igualdad quedó decretada.



El equipo dirigido por el DT Sebastián Battaglia, que reúne 8 unidades en la clasificación, se puso en ventaja por medio de un tiro penal convertido por Benedetto, a los 16 minutos del primer tiempo, tras una infracción que Lucas Rodríguez le cometió al colombiano Villa.



A los 31m. del período inicial, Togni estableció la paridad provisoria para el ‘Rojo’, pero casi sobre el final de la etapa, apareció nuevamente el goleador Benedetto para situar al ‘Xeneize’ 2-1 arriba.



En la segunda etapa, a los 35m., el ingresado Alan Soñora, tras habilitación de Benavídez, marcó el empate definitivo para los dirigidos por Eduardo Domínguez, que reúnen 5 puntos en la zona.



Más allá de las inclemencias del tiempo en el momento de la igualdad, el gol le puso justicia al marcador de un encuentro, donde los locales no merecían irse derrotados.



Otra vez a los dirigidos por Battaglia les costó cerrar el partido, situación que le había ocurrido con Colón (1-1) en la primera fecha, además de sufrir en las victorias 2-1 sobre Aldosivi y Rosario Central, sucesivamente



La expulsión de Fabra puede resultar atenuante, pero el rendimiento de Boca disminuyó sensiblemente en la segunda parte.



En la primera etapa dentro de un juego discreto y friccionado, los locales equipararon su menor jerarquía individual, a través de la lucha por cada pelota, la presión en ofensiva y el hecho de saber aprovechar las situaciones de pelota parada.



A falta de un 9 clásico, el técnico Domínguez juntó arriba a Roa, Batallini y Togni que rotaban y trataban de llenar los espacios que dejaban a sus espaldas Guillermo "Pol" Fernández y Campuzano.



Pero a los 15 minutos cuando parecía que Independiente tenía el control de las acciones, un error infantil de Lucas Rodríguez (se durmió con la pelota) hizo que Villa fuera derribado y el penal lo cambió por gol el 'Pipa' Benedetto, tan efectivo como siempre.



Tres minutos después, Villa se fue por la derecha e Insaurralde le dio un golpe de puño que para Facundo Tello solamente mereció amarilla, aunque era para expulsión directa.



A los 31 minutos, un corner ejecutado por parte de Lucas González encontró dormidos a los centrales de Boca y lo aprovechó Togni para concretar la lógica igualdad.



Después en otro centro de corner de González esta vez conectó el colombiano Roa, con un cabezazo que desvió con esfuerzo el arquero Rossi.



Boca solamente tenía en el juvenil Aaron Molinas a quien podía dar claridad en el juego a partir del desprendimiento por las bandas de Advíncula y Fabra.



Hasta que sobre el final apareció Benedetto en el área chica "roja" y no perdonó ante un arquero Bacchia que nada pudo hacer.



En la parte final, Independiente volvió a tener más la pelota, Boca sólo mostraba el empeño de "Pol" Fernández y algunas apariciones de "Pipa" Benedetto, pero no podía aumentar su ventaja.



Hasta que se largó la lluvia, se fue expulsado Fabra y apareció Soñora en medio del temporal para poner el justo 2-2.



Boca debutará este miércoles 2 de marzo en la Copa Argentina ante Central Córdoba de Rosario en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, mientras que el domingo 6 de marzo recibirá a Huracán, en cancha de Racing.



Por su lado, Independiente visitará a Godoy Cruz de Mendoza el lunes 7.