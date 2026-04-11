Esteban Ribovics: "Quiero que mi apellido se escuche como el de Messi o Maradona"

Este sábado 11 de abril se llevará a cabo UFC 327 en el Kaseya Center, de Miami . Esteban Ribovics enfrentará a Mateusz Gamrot y buscará meterse entre los diez mejores del ranking de peso ligero.

En diálogo con MDZ , el salteño dejó en claro que su objetivo va mucho más allá de una victoria, quiere construir un legado. “Quiero que mi apellido, Ribovics, se escuche como el de Messi o el de Maradona. Quiero que sea un símbolo del MMA”, lanzó.

Aunque todavía no está dentro del top 10, Ribovics ya se percibe dentro de ese grupo. “En números me metería dentro de la elite, pero yo ya me siento uno de ellos”, aseguró.

La diferencia, para él, no está solo en los resultados, sino en lo que vive día a día. Como por ejemplo, el nivel de entrenamiento, los rivales con los que se mide y la evolución que tuvo en los últimos años.

Ribovics lleva años entrenando en Estados Unidos, donde transformó su estilo. “Hoy soy un peleador completamente distinto”, explicó. Y dio un ejemplo concreto: el crecimiento en el wrestling y el juego de piso, dos aspectos que antes eran puntos débiles y hoy forman parte de su arsenal.

Esteban Ribovics UFC Instagram - @estebanribovicsmma

A eso se suma una preparación obsesiva por los detalles. Desde sesiones en cámara hiperbárica hasta trabajos específicos de aclimatación, todo apunta a ganar ese “1%” que, según él, puede marcar la diferencia en una pelea de alto nivel.

Tranquilidad y confianza

Más allá del respeto por su rival, Ribovics no esconde su mentalidad. Llega convencido, enfocado y con una sensación que, según él mismo describe, es distinta a otras previas. “Tengo una tranquilidad interior, una paz. Siento que todo va a salir bien”, expresó.

Esa confianza también se traduce en lo que espera dentro del octágono: “Creo que se va a terminar por nocaut”.

Una pelea que puede cambiarlo todo

Ribovics sabe que una victoria este fin de semana no solo lo metería dentro del top 10 de la división, sino que también lo acercaría a pelear por el cinturón.

Esteban Ribovics UFC Instagram - @estebanribovicsmma

Sin embargo, no se apura. Prefiere mantener los pies sobre la tierra. “No me gusta pensar si soy la cara argentina de UFC. Prefiero que la gente lo diga”, explicó.

El sueño sigue siendo el mismo

Ser campeón del mundo sigue en su horizonte. Pero hay algo más. “Quiero dejar mi nombre marcado, que cuando se hable de alguien que la rompió en UFC, esté el mío”, afirmó. Ribovics no solo quiere ganar. Quiere trascender. Y este fin de semana, en UFC 327, tendrá una nueva oportunidad para empezar a hacerlo.

Cartelera completa de UFC 327

UFC 327 Instagram - @ufc

Cartelera principal

Jiri Prochazka (c) vs. Carlos Ulberg, por el campeonato de peso semipesado

Curtis Blaydes vs. Josh Hokit, peso pesado

Dominick Reyes vs. Johnny Walker, peso semipesado

Azamat Murzakanov vs. Paulo Costa; peso semipesado

Cub Swanson vs. Nate Landwehr; peso pluma

Preliminares

Patricio Pitbull vs. Aaron Pico; peso pluma

Mateusz Gamrot vs. Esteban Ribovics; peso ligero

Kevin Holland vs. Randy Brown; peso wélter

Tatiana Suarez vs. Loopy Godinez; peso paja

Kelvin Gastelum vs. Vicente Luque; peso mediano

Chris Padilla vs. MarQuel Mederos; peso ligero

Charles Radtke vs. Francisco Prado; peso wélter

A qué hora y por dónde se podrá ver UFC 327

La velada iniciará con las peleas preliminares a las 19 horas de Argentina.

A partir de 2026 todos los eventos de la compañía UFC se podrán ver a través de la plataforma Paramount+.