Video: el contundente pedido de un jugador ucraniano tras convertir un gol

Por el partido de ida de los 16avos de final de la UEFA Europa League, Atalanta venció a Olympiakos por 3-0 en condición de visitante y, sumado al 2-1 conseguido en la ida, consiguió el pase a los octavos de final del certamen continental. Ruslan Malinovskiy marcó un doblete y dejó un desesperado pedido en medio de su festejo.

El mundo está en vilo como causa de los acontecimientos bélicos que se viven en Ucrania, luego de la invasión de tropas rusas en algunas localidades de dicho país. El deporte no es ajeno a este tema y el ucraniano Malinovskiy se refirió a ello en medio de su festejo de gol.

El mediocampista se despachó con dos golazos y sentenció el pase de su equipo a la siguiente fase del certamen continental. Luego del primero de sus tantos, en el que recibe un pase de Teun Koopmeiners, de primera, Malinovskiy definió de zurda y, ante las cámaras, se levantó la camiseta para mostrar un contundente mensaje.

En una musculosa blanca, el habilidoso mediocampista mostró la leyenda "No war in Ukraine" (No a la guerra en Ucrania). La redes oficiales del club italiano, que participa en la Serie A, publicó las fotos acompañadas de dos emojis. Rápidamente las imágenes le dieron la vuelta al mundo y se suman a los miles de pedidos de paz en medio del conflicto.

En Italia, en el estadio Diego Armando Maradona, en la previa del duelo de vuelta entre Napoli y Barcelona, también se puedo reflejar un contundente pedido con respecto a la situación. Los 22 protagonistas posaron juntos junto a una bandera blanca con la leyenda "Stop War" (Paren la guerra).