Qué tres jugadores sumaría Scaloni para ir al Mundial de Qatar si la FIFA amplía la lista a 26

Aunque todavía falta para el Congreso de la FIFA del 31 de marzo, Gianni Infantino y los demás directivos del ente máximo del fútbol tienen la decisión tomada de ampliar el cupo de la lista de buena fe de las selecciones y serán 26 jugadores por equipo los que viajarán a Qatar 2022. En el caso de la Selección argentina, Lionel Scaloni tenía la nómina mundialista casi definida, pero este cambio en la reglamentación le da una chance a varios jugadores que iban a quedar rezagados.

Hay muchos jugadores que tienen su asiento fijo en la Scaloneta, pero otros iban a pelear hasta el final por un boleto al Mundial. Con estos tres lugares extra que le dará la FIFA a cada selección, el plantel de Scaloni se ampliará y el entrenador ya baraja diversas opciones en todos los lugares de la cancha. El único sector que tendría sus lugares definidos sería el arco con Emiliano “Dibu” Martínez como titular y Franco Armani y Juan Musso como relevos.

Los tres arqueros parecen tener su lugar asegurado. Agustín Marchesín (derecha) sería la alternativa.

En la parte defensiva de la Selección argentina, la zaga central conformada por Cristian “Cuti” Romero y Nicolás Otamendi es inamovible, mientras que tanto los laterales titulares como los suplentes estarían definidos también: para el andarivel derecho, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel están con un pie y medio en tierras qataríes, mientras que por el lado izquierdo es un hecho que irán Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico. El tercer central sería Gonzalo Pezzella, que reemplazó tanto a Otamendi como a Romero en varias ocasiones, y el que se viajaría como octavo defensor es Lisandro Martínez, un comodín que puede jugar en casi cualquier sector del fondo e incluso de mediocampista, como lo hizo frente a Brasil en San Juan. Los que pelearían por un lugar dentro de los 26 mundialistas pero corren con algo de desventaja son Lucas Martínez Quarta y Juan Foyth, ambos convocados en el pasado por Scaloni.

Cuti Romero y Otamendi se consolidaron como una zaga central dura de pasar.

Como diría el Coco Basile, el mediocampo sale de memoria: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso serán parte del once inicial en Qatar. Como alternativas, los que tienen el puesto asegurado son Guido Rodríguez como número cinco clásico y Alejandro “Papu” Gómez como revulsivo de juego, además de ser una pieza fundamental del vestuario de la Selección argentina. Por último, otro que tiene su pasaje listo es Nicolás González ya que, al igual que Martínez en la defensa, el jugador de la Fiorentina puede cumplir distintos roles dentro de la cancha. Con seis lugares cerrados en la mitad de la cancha, el que más chances tiene de subirse al avión es Exequiel Palacios, mientras que otros que corren de aún más atrás son Alexis Mac Allister, que fue convocado pero no pudo jugar por coronavirus, y Emiliano Buendía, que no tuvo mucha participación cuando fue llamado por Scaloni.

Lo Celso, Paredes y De Paul son los titulares para Scaloni.

La delantera de Argentina está definida desde hace mucho tiempo: Lionel Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez son el tridente de confianza del entrenador. Entre los tres suman 37 goles en la era Scaloni. Como primer recambio está Joaquín Correa, pero luego hay muchos lugares por definir: en la lucha por los últimos boletos están Paulo Dybala y Ángel Correa, dos jugadores que todavía no pudieron mostrar su mejor versión con la Albiceleste. Por otro lado, Julián Álvarez tiene su gran presente en River como ancho de espadas para que Scaloni se decante por él. Detrás de estos tres nombres se encuentran Lucas Ocampos y Lucas Alario, dos que han tenido su oportunidad en la Selección argentina pero que cuentan con muy pocas chances de ser parte del Mundial.

Messi y Di María son los referentes del equipo y Lautaro, el goleador.

De esta manera, en la lista de Scaloni hay 19 nombres que irán sí o sí a la Copa del Mundo de Qatar, pero todavía tiene siete lugares por rellenar. Todo dependerá de cómo quiera utilizar esos cupos, pero probablemente se decante por los jugadores que mayor diferencia puedan sacar y más cantidad de posiciones puedan cubrir en el campo. La Scaloneta está en marcha, ¿quién se sube a último momento?