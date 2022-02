Estudiantes perdió un partido insólito por Copa Libertadores

La sorpresa fue la que invadió esta noche a Estudiantes de La Plata, líder con puntaje ideal de su grupo en la Liga Profesional Argentina, que cayó ante el modesto conjunto chileno Audax Italiano por 1 a 0, en el partido de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores que se jugó en el estadio El Teniente, de Rancagua.

Estudiantes se vio sorprendido apenas iniciado el encuentro con un remate cruzado de Jorge Henríquez que pasó entre varias piernas de delanteros y defensores para ingresar en el segundo palo del arco defendido por Mariano Andújar.



Esa fue la primera sorpresa que recibió el conjunto "pincharrata", pero no la única, ya que en la restante estuvo implicado el buen juego del conjunto local, que con un manejo prolijo a partir del mencionado Henríquez, también generó peligro para los delanteros argentinos Germán Estigarribia, de muy buena tarea, y Lautaro Palacios.



Por contrapartida no era lo mismo Audax Italiano cuando atacaba que a la hora del retroceso, pero en ese rubro estuvo la falla de los dirigidos por Ricardo Zielinski, que no encontraron nunca la pelota en la zona media como para progresar en ataque, salvo en algunos chispazos de Gustavo Del Prete.



Pero con eso le bastó en algún momento del primer tiempo hasta para anotar un tanto Leandro Díaz que fue invalidado por el árbitro uruguayo Christian Ferreyra, cuyo accionar iba a ser clave para el desarrollo posterior del encuentro con sus fallos en un encuentro que por ser de la segunda fase del certamen no cuanta con la participación del VAR.



El Var recién entrará en acción en la fase de grupos, algo a lo que aspira Estudiantes, aunque para ello deberá imponerse inevitablemente en la revancha de la semana que viene en el estadio UNO, de La Plata.



Porque hoy, pese a que los locales terminaron con dos hombres menos por las expulsiones decretadas por Ferreyra para Nicolás Fernández y Fabián Torres, nunca encontró los caminos que lo condujeran ya no a la victoria, sino al menos al empate.



Y para colmo, ya con el tiempo cumplido el ex Rosario Central, Alan Marinelli, que había ingresado cinco minutos antes, se hizo expulsar cuando el equipo "pincharrata" más lo necesitaba.



En los otros tres partidos de esta segunda fase del certamen hubo otra victoria local y fue la de Barcelona, de Ecuador, sobre Universitario, de Perú, por 2 a 0, con goles de Erik Castillo y Carlos Garcés en el segundo tiempo.



Mientras que como visitante Guaraní, de Paraguay, se llevó una importante victoria por 1 a 0 en tiempo de descuento con gol de Josué Colman, sobre el brasileño América MG.



Y en el último partido de este miércoles disputado en la altura de La Paz, igualaron 1 a 1 el local Bolívar, de Bolivia (gol del brasileño Francisco Da Costa) y Universidad Católica, de Ecuador (Ismael Díaz), equipo dirigido por el argentino Miguel Rondelli.



Las revanchas de todos estos encuentros tendrán lugar la semana próxima invirtiéndose las localías y aquellos que pasen de ronda afrontarán la tercera y definitiva etapa previa que depositará a los ganadores en la codiciada fase de grupos.