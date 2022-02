Alfaro decidió no recibir a la Argentina en la altura y hay polémica en Ecuador: el llamativo motivo

Una de las mejores selecciones en estas Eliminatorias sudamericanas de cara a Qatar 2022 ha sido Ecuador. Con equipos históricos como Uruguay, Colombia y Chile peleando a regañadientes por un boleto mundialista, los dirigidos por Gustavo Alfaro se encuentran tranquilos en el tercer lugar de la tabla y con un empate en las últimas dos fechas sellarán su pasaje al Mundial. Uno de esos dos encuentros definitorios será contra la selección argentina y, para ese partido, la selección ecuatoriana tomó una extraña decisión.

Ante rivales como Bolivia y Ecuador, lo primero en lo que piensan los demás equipos es en la altura. Los estadios localizados en ciudades con muchos metros sobre el nivel del mar son un arma que estos equipos utilizan para emparejar encuentros frente a selecciones a priori más poderosas. Por ejemplo, la selección ecuatoriana ha jugado casi todos sus partidos de estas Eliminatorias como local en el estadio Rodrigo Paz Delgado de la ciudad de Quito, que está situada a 2850 metros sobre el nivel del mar.

uD83DuDCCC ¡Comunicado oficial!



uD83DuDE4C Por una decisión del cuerpo técnico; y luego de reunirnos con nuestros sponsors y llegar a acuerdos, nos complace informar que el partido @LaTri uD83CuDD9A Argentina se jugará en Guayaquil. #JuntosHacemosHistoriauD83CuDDEAuD83CuDDE8 pic.twitter.com/RE5RuhDgNT — FEF uD83CuDDEAuD83CuDDE8 (@FEFecuador) February 22, 2022

La excepción fue contra Bolivia, el otro país sudamericano acostumbrado a jugar en esas condiciones, y ahora se sumará el partido frente Argentina: al igual que contra la selección boliviana, el equipo de Gustavo Alfaro enfrentará a los dirigidos por Lionel Scaloni en el estadio Monumental de Guayaquil. Y el motivo de la decisión técnica que le quita una ventaja histórica al equipo ecuatoriano tiene un llamativo sustento: el ex director técnico de Boca cree que la altura ya no es un diferencial a favor debido a que la gran mayoría de sus dirigidos no juega en ciudades como Quito tiene mucha influencia. Por otro lado, según fuentes de la federación ecuatoriana, la muy posible clasificación del equipo al Mundial jugó un papel fundamental en el cambio.

Ecuador está a punto de clasificarse a Qatar: un empate en los últimos dos partidos le alcanzará.

De esta manera, lo que en un principio iba a ser un partido muy difícil para La Scaloneta tendrá una dificultad menos. Tal vez Alfaro se ve confiado en lograr la clasificación en su visita a Paraguay, que también cambia su tradicional sede de Asunción a Ciudad del Este. El 29 de marzo se sabrá si el ex entrenador de Arsenal tuvo razón o si tomó una decisión muy apresurada que comprometerá su pasaje a Qatar 2022.