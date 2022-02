¿Qué le pasó? Por qué Gallardo no habló con la prensa tras la victoria de River ante Newell’s

Marcelo Gallardo no viajó con el resto de la delegación de River Plate rumbo a Rosario el pasado sábado. El director técnico presento un estado gripal que obligó al cuerpo médico a realizarle los testeos correspondientes. Tanto los antígenos como el PCR del Muñeco dieron negativo de coronavirus y es por ello que, en su auto particular, viajó el domingo.

Durante el encuentro, el DT no se sacó el barbijo en ningún momento y, tal como llego al estadio Coloso Marcelo Bielsa, se retiró en su vehículo y no junto a la delegación. El hecho que llamó la atención es que Gallardo, luego del triunfo, no brindó la típica conferencia de prensa que hay luego de cada encuentro, sea de local o de visitante.

"Viste que te dije que no se sentía muy bien el técnico de River, no lo veíamos con el mejor semblante. Acaba de subirse a su camioneta, esta camino a la ciudad de buenos aires. No vuelve con el plantel, vuelve en su camioneta. No va a dar declaraciones, porque no se sentía en las mejores condiciones", manifestó Gustavo Yarroch, periodista de ESPN. en diálogo con Gustavo López, el conductor de F10.

Luego del triunfo en condición de visitante, el segundo consecutivo luego de la derrota ante Unión en el debut, el Millonario tendrá libre este lunes. El próximo domingo, desde las 19.15, el equipo del Muñeco recibirá a Racing Club en el estadio Monumental por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional.