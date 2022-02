La condición de Boca para jugar la final de la Supercopa Argentina ante River en marzo

Está ahí. Lista para jugarse. Con equipos confirmados. Esperando una sede y una fecha. En lo posible, antes del arranque de la Copa Libertadores, para evitar celos entre copas. La Supercopa Argentina quiere nuevo dueño, su noveno desde que Arsenal se la ganó a Boca en 2012, por penales en Catamarca. Pero por ahora no tiene noche de gala en el horizonte, pese a que sería marzo el mes indicado para jugarla.

¿El motivo? La rosca que da vueltas alrededor del partido por el peso específico de los protagonistas que se ganaron el derecho a disputarla. De un lado, Boca Juniors, campeón de la liga 2019/20 y de la Copa Argentina 2020, disputada en 2021 por la pandemia que alteró calendarios. Del otro, River Plate, subcampeón de la liga 2019/20, esa que se le escurrió de las manos en las últimas dos fechas, con empates ante Defensa y Justicia y Atlético Tucumán.

¿Por qué River se ganó el derecho a disputar la Supercopa Argentina 2020? Porque el reglamento de la AFA indica que si se repite el campeón en ambos torneos, la final la juega el subcampeón de la liga y no el de la Copa Argentina, como pidió Riquelme en una de sus apariciones en los medios. "Debería ser ante Talleres, como pasa en Europa", se justificó el vicepresidente de Boca, amparándose en ligas europeas en las que, en caso de repetirse el campeón, se clasifica el subcampeón de la copa de liga. Pero no es el caso de la liga argentina.

Aclarados los participantes de la edición 2020 de la Supercopa Argentina, que se jugará en 2022 así como la edición 2019 se jugó en marzo de 2021 (el 5-0 de River a Racing en Santiago del Estero), sólo resta saber cuándo se jugará y... ¿se jugará? Sí, aunque resulte increíble, la pregunta es real por estas horas.

La Gerencia de Torneos informa que la disputa de la Supercopa 2020, entre el ganador del Torneo de la Superliga 2019/2020 (Boca) y el Campeón de la Copa Argentina 2019/2020 (actualmente en desarrollo), se realizará en fecha a ser oportunamente establecida por el CE de AFA. pic.twitter.com/P1T1h0muDk — AFA (@afa) February 17, 2021

Qué pide Riquelme para jugar la Supercopa Argentina ante River

Sucede que Boca, con Riquelme a la cabeza, para aceptar el convite de la Supercopa Argentina ante River quiere que antes le confirmen cuándo y contra quién disputará la otra copa pendiente: el Trofeo de Campeones 2020, al que Boca se clasificó como campeón de la liga 2019/20 y campeón de la Copa de la liga 2020, luego rebautizada como Copa Maradona 2020. ¿Su rival? El reglamento de la perecida Superliga indicaba que en caso de repetirse el ganador en ambos torneos, debía disputarse un desempate entre ambos subcampeones: River (subcampeón de la liga 2019/20) y Banfield (subcampeón de la Copa Maradona 2020). Ese partido intentó disputarse en el primer semestre del año pasado, pero el equipo de Gallardo adujo agenda completa entre liga, Copa Libertadores y Copa Argentina. Y ya después nunca más intentó programarse.

Un detalle: a diferencia de la Supercopa Argentina organizada por la AFA, el Trofeo de Campeones la organiza la Liga Profesional, cuyo presidente (Marcelo Tinelli) está en retirada y se espera por unas elecciones para renovar autoridades, que serían el 31 de marzo. Ah, la fase de grupos de la Libertadores 2022 arranca el 5 de abril.

En Boca, molestos porque River rápidamente pudo disputar y alzar el Trofeo de Campeones 2021 ante Colón (campeón de liga 2021 vs. campeón de copa de liga 2021), tomaron nota y se plantaron. La manera de presionar del Xeneize es, entonces, pedir fecha y rival de la segunda copa para aceptar disputar la primera. Algo así como "o la dos o ninguna".

Que dijo Gallardo de la final de la Supercopa Argentina 2020 ante Boca

"No tengo nada para decir al respecto, en lo único que estoy pensando es en cerrar el plantel y funcionar como tenemos deseo de funcionar para seguir siendo un equipo que nos represente. No me genera nada. Hasta ahora tenemos un calendario muy cargado de competencias, si bien algunas cosas no están resueltas, no soy quién para decir si hay que jugar un partido o no. Cuando se decida y haya claridad lo asumiremos o no, es un tema que hoy no me tiene preocupado ni ocupado", respondió Marcelo Gallardo días atrás al ser consultado por las declaraciones de Riquelme. River le ganó a Boca la Supercopa Argentina 2017 (disputada en 2018): fue 2-0 en Mendoza con goles de Pity Martínez de penal y Scocco.

Mientras se pasan la pelota de un lado al otro, en el horizonte espera una final Boca-River, la cuarta en la historia. Y tal vez haya una quinta. Todo, en medio de una rosca que se anticipó a la de Pascuas.