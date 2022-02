El picante tweet de Martín Souto que preanunciaba su renuncia a TyC Sports: "Entiendo que pongan..."

El sorpresivo portazo de Martín Souto a TyC Sports tras 28 años en el canal donde se formó, creció y vivió toda su carrera como periodista deportivo fue un cimbronazo en el medio. Su hilo de tweets explicando el motivo de su renuncia en pleno domingo, horas antes de una nueva emisión de Paso a Paso, programa que creó y condujo durante dos décadas, llamó la atención de sus colegas y público en general. Pero no tanto para los que leyeron un posteo del propio Souto tan solo una semana atrás.

El domingo 13 de febrero, con el arranque de un nuevo campeonato, en este caso la Copa de la Liga 2022, TyC Sports había lanzado por la tarde un tweet anunciando el regreso de su nave insignia de los domingos: "Vuelve Paso a Paso, el clásico del domingo en TyC Sports", posteó, junto a una foto de sus históricos conductores: Martín Souto y Ariel Rodríguez. Pero seis horas después de ese mensaje en Twitter, el ahora exconductor del canal sorprendió al citar el tweet.

"Entiendo que para publicitar el programa elijan poner una foto mía con Ariel, pero hoy no voy a estar en Paso a Paso. Sigo de vacaciones…", twitteó Souto. Y los puntos suspensivos parecía presagiar que estaba diciendo algo sin decirlo.

Dicho y hecho, tan sólo siete días después, también un domingo, el otrora creador y conductor de El Aguante volvió a Twitter para anunciar su decisión: "Me voy de TyC Sports. Ha sido una decisión difícil. No logramos un acuerdo en las formas para seguir. Pero es imposible que mi sensación no sea otra que el agradecimiento. Y así será siempre. De corazón. Piensen que empecé antes de que existiera el canal siendo casi un niño…", explicó en el primero de sus 11 tweets.

Por qué Martín Souto se fue de TyC Sports

"El desafío que se me viene es muy grande. Quizás me corra un rato de la escena para apuntar a algo más integral. Pero amo el fútbol, el periodismo y la televisión. Y entiendo que nos estaremos viendo pronto en algún otro lado. ¡Gracias a todos!", fue uno de los mensajes que Souto publicó en Twitter al anunciar su salida del canal. Y luego agregó: "Enfocado en un nuevo rol. En mi consultora. Creamos una plataforma digital para los socios de los clubes, con el deseo de aportar algo positivo al mundo del fútbol, el que amo. La pasión que mi viejo me transmitió de chico. Mi amor por el fútbol y por el periodismo persisten…".

Junto a Pablo Rohde, experto en marketing e ideólogo de la figura del "socio adherente" en Boca, Souto fundó Big Manager, una plataforma para que los hinchas de los clubes se junten y, además, puedan decidir sobre algunos proyectos de los equipos, desarrollo que ya fue presentado en Argentinos Juniors.

La idea es que los socios del club pasen a ser "socios digitales" de la app y puedan participar de juegos, sorteos o experiencias como encuentros con los jugadores del plantel o acceder a streaming exclusivo de lo que no se ve en la tele sobre los partidos. Pero quienes abonen una cota mensual extra de 6 dólares (660 pesos al cambio oficial actual) serán "socios digitales managers", con poder de decisiones sobre el club a través de votaciones que se harán en la aplicación.

"Hice de todo. Producción, conducción, relatos, comentarios, fui cronista de mis propios informes en Paso a Paso. Aprendí mucho y enseñé otro poco. Muchos lo han valorado aunque desmemoriados hay en todos lados. Pero no hay queja aquí, solo agradecimiento. Se trata de crecer. De cambiar. De aprender. De no quejarse. De no preocuparse. Mejor es ocuparse. En estos últimos años me formé también para trabajar el marketing y la comunicacion en el fútbol. Y en eso estoy. Ampliando horizontes…", explicó Martín Souto en el marco del anuncio de su salida de TyC Sports. Sorpresiva salida, con nuevos desafíos no tan sorpresivos que el periodista deportivo ya venía preparando.