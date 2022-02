Sorpresiva renuncia de Martín Souto a TyC Sports tras 28 años en el canal: los motivos

Luego de la salida de Martín Arevalo, otra renuncia sorprende al periodismo deportivo nacional. Martín Souto, tras 28 años de trayectoria en la pantalla de TyC Sports, anunció que se va de la señal y reveló los motivos de su decisión con una serie de publicaciones en su cuenta oficial de Twitter.

"Me voy de @TyCSports. Ha sido una decisión difícil. No logramos un acuerdo en las formas para seguir. Pero es imposible que mi sensación no sea otra que el agradecimiento. Y así será siempre. De corazón. Piensen que empecé antes de que existiera el canal siendo casi un niño…", escribió, y continuó desglosando todas las tareas que realizó en la señal deportiva.

"Hice de todo. Producción, conducción, relatos, comentarios, fui cronista de mis propios informes en Paso a Paso. Aprendí mucho y enseñé otro poco. Muchos lo han valorado aunque desmemoriados hay en todos lados. Pero no hay queja aquí, solo agradecimiento. De eso se trata. Se trata de crecer. De cambiar. De aprender. De no quejarse. Mejor es ocuparse. En estos últimos años me formé para trabajar el marketing y la comunicación. Y en eso estoy. Ampliando horizontes", dijo.

Además, reveló: "Enfocado en un nuevo rol. En mi consultora. Creamos una plataforma digital para los socios de los clubes Con el deseo de aportar algo positivo al mundo del fútbol, el que amo. La pasión que mi viejo me transmitió de chico. Mi amor por el fútbol y por el periodismo persisten…".

"Así que el desafío que se me viene es muy grande. Quizás me corra un rato de la escena para apuntar a algo mas integral. Pero amo el fútbol, el periodismo y la televisión. Y entiendo que nos estaremos viendo pronto en algún otro lado. ¡Gracias a todos!", cerró. Sin dudas se trata de una importante baja para el canal, teniendo en cuenta que fue parte de uno de los programas más vistos y comentados del fútbol argentino y que vino a reemplazar la noche de los domingos de Fútbol de Primera, como es Paso a Paso.