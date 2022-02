Pol Fernández fue presentado en Boca y definió su relación con Riquelme: "Queda claro que con Román tenemos..."

Mientras Riquelme y el Consejo de Fútbol buscan y negocian por un último refuerzo para cerrar el mercado de pases, Boca presentó de manera oficial a Guillermo Pol Fernández, un viejo conocido de la casa que vuelve tras un año en el Cruz Azul de México. Para abrir la conferencia, Jorge Amor Ameal dijo: “Pol, de vuelta en casa… Basta de rumores, basta de Consejo, basta de todo. Terminó la novela, con final feliz”. Acto seguido, le dio la palabra al nuevo mediocampista del Xeneize para que este respondiera la gran duda que hubo a su alrededor: cómo quedó la relación entre él y Riquelme luego de su salida en 2020.

En su segundo paso por el club, Pol Fernández fue pieza clave en la Superliga 2019/2020 que obtuvo Boca en marzo de aquel año, cuando todavía contaba con Carlos Tevez en la cancha y Miguel Ángel Russo en el banco. Pero, en medio del segundo semestre, fue apartado del equipo luego de que el mediocampista de 30 años decidiera no renovar el préstamo (en un principio el club le iba a comprar el pase, pero luego le propuso extender la cesión y efectivizar la compra al año siguiente), lo que generó un cortocircuito en su relación con Juan Román Riquelme y el resto del Consejo de Fútbol. Por eso hoy la primera pregunta en la conferencia fue sobre su vínculo con el vicepresidente del club: “Hable mucho con Román en este tiempo, no solo de futbol sino de la vida. Queda claro que tenemos un aprecio mutuo y, en cuanto se dio la posibilidad de volver al club, no lo dudé. Estaba muy ansioso porque se dé, pero no tuve participación en las charlas entre los clubes”, aseguró Pol.

Uno de los goles de Pol en Boca fue contra Colón en la Superliga 19/20

Fernández, que jugó 44 partidos y marcó tres goles con la camiseta xeneize, también se refirió a su nuevo entrenador, Sebastián Battaglia, quien era uno de los referentes del plantel de Boca cuando hizo sus primeros pasos en el fútbol profesional: “A Seba lo conozco desde hace un tiempo, sé de su manera de trabajar, y estoy para lo que él necesite. No me ha dicho dónde me quiere, pero él sabe que yo conozco todos los puestos del mediocampo. Si me toca estar por izquierda o por derecha, a mi me es indiferente. Estamos en un club que tiene mucha jerarquía, así que espero que sea una competencia sana en el día a día y que juegue el que esté mejor”. Y agregó: "Esta vuelta me agarra en un muy buen momento, futbolísticamente me siento muy bien, sé que voy a tener que hacer unos trabajitos extra para estar a la par de los chicos porque hicieron una muy buena pretemporada".

El jugador ya se entrena bajo las órdenes de Battaglia

Desde 2020, Boca ve cómo los jóvenes de las inferiores irrumpen en el equipo de primera y, además de destacarse, se ganaron rápidamente el cariño de la gente, que los quiere ver como titulares. Si hay alguien que sabe de ser un jugador surgido de las inferiores xeneizes es Fernández, que hizo su debut en 2012: “Los juveniles tienen muchas ganas de estar, conocía a la mayoría. Estoy para intentar ayudarlos en su crecimiento. Quiero que vean en mí un amigo”, dijo el ex Godoy Cruz, que firmó un contrato hasta 2024.