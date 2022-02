El enojo de Papu Gómez por la polémica tras sus declaraciones sobre Julián Álvarez: “No quieran tirar m…”

Alejandro Gómez irrumpió en las redes con un fuerte mensaje destinado a parte de la prensa argentina. Es que ayer, el jugador del Sevilla brindó una extensa entrevista al programa ESPN F90 donde fue consultado sobre el presente de Julián Álvarez quien no para de hacer goles con River. Fue claro pero, al parecer, algún medios sacaron de contexto sus frases y explotó.

Mediante una historia de Instagram, el Papu arremetió sin filtro. "Esto fue lo que dije sobre Juli y su presente... No quieran generar polémicas y tirar mierda donde no la hay. Miren bien la nota que di ayer con el pollo, no se dejen llevar por falsos títulos en Instagram. Un abrazo y vamos argentina", escribió.

Además, en la imagen que compartió, pegó su declaración tal cual como la dijo sobre uno de los artículos que generó su bronca. Con esta publicación, uno de los mimados de Lionel Scaloni en la Selección argentina desactivó una polémica que no fue tal y dejó nuevamente en claro que la gran relación que existe puertas adentro, permite salir a defenderse ante las críticas.