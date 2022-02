Uno de los refuerzos de River cautivó a los hinchas: "Mi sueño es..."

El mediocampista Esequiel Barco, uno de los flamantes refuerzos de River, aseguró hoy que su sueño es ganar la Copa Libertadores con el equipo de Núñez y que "extrañaba" jugar en el fútbol argentino.



"Mi sueño es ganar la Libertadores con River. Mis compañeros que lo vivieron me comentaron que es algo hermoso. Siempre me gustó la Libertadores y ahora estoy en un lugar donde podemos aspirar a hacerlo", afirmó Barco en una nota con las redes de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



"Extrañaba el fútbol argentino porque en ningún lado se vive como acá, la gente, cómo se siente adentro de la cancha", agregó el santafesino de 22 años, que debutó en Primera en Independiente en 2016 y llegó este año al equipo de Marcelo Gallardo desde Atlanta United de la Major Soccer League (MLS).



"Quería un cambio de aire en mi vida profesional y personal. Estar cerca de mi familia. Se dio la circunstancia de poder venir a River y por eso me incliné hacia Argentina. Elegí River porque pusieron mucho interés en mí, Marcelo (Gallardo) y los dirigentes, y eso me hizo sentir querido. Y porque es un club muy grande", explicó.

Para Barco, el fútbol argentino "es competitivo porque todos quieren ganar. La Liga es intensa y agresiva, y más estando en River donde todos se quieren mostrar y sacarte algo".



Consultado sobre cuál es el mejor equipo a nivel nacional, Barco no dudó: "El mejor equipo del fútbol argentino hoy por hoy es River por todo lo que logró en este tiempo".



Por último, sobre sus objetivos en el club "millonario", Barco sostuvo que quieren "pelear todos los campeonatos a corto y largo plazo. River es un club muy grande que siempre tiene que estar ahí arriba y peleando cosas importantes".