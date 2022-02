La tajante declaración de Gallardo sobre el octavo refuerzo de River

Por la segunda fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional, River Plate venció a Patronato de Paraná por 4-1 en el estadio Monumental. Julián Álvarez convirtió un triplete y el restante llegó de la mano de Juan Fernando Quintero, de penal. Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa luego del contundente triunfo de su equipo.

"La idea justamente era que si teníamos la posibilidad de incorporar porque salía un jugador, en este caso Carrascal, incorporarlo. Tomamos contacto, estábamos muy ilusionados con iniciar negociaciones por Castellanos, no era fácil, como no lo fue, pero gracias a la voluntad del jugador que estuvo siempre muy interesado en llegar tuvimos ese inicio de gestiones. Después se fue complicando desde lo económico, pero siempre fue la idea ir por ese jugador. Después había otras alternativas que sabíamos que no iba a ser nada fáciles", manifestó con respecto a las negociaciones con el jugador del New York City.

Y, sobre la posibilidad de incluir un nuevo refuerzo, añadió: "Si no hay otro jugador que nos cambie la ecuación estaremos bien hasta mitad de año, armamos un buen plantel y después veremos. No vamos a salir a las apuradas con poco tiempo a hacer locuras. Si no sale nada importante que sea accesible, porque las negociaciones son muy complejas más con poco tiempo, va a ser difícil".

Con respecto a la derrota de la primera fecha, analizó: "Mejoramos lo que habíamos hecho en la primera fecha contra Unión, era necesario. Nos encontramos con un gol accidentado y eso no nos generó una confusión y a partir de los 10 o 12 minutos empezamos a tener buenas sensaciones sobre todo por el lado derecho, pudimos encontrar espacios y llegar a tener oportunidades de dar vuelta el resultado. Terminamos redondeando una buena media hora en ese primer tiempo. Después no tuvimos mucho control del juego, sí fuimos contundentes, pero el control hay que seguirlo aceitando, con el correr de los partidos nos vamos a sentir mejor. Era necesario sumar hoy por la confianza y a partir del domingo seguir en esa mejoría que debemos tener para funcionar mejor".

Para finalizar, el Muñeco se deshizo en elogios para con su goleador: "No debo preocuparme en su comportamiento porque no ha cambiado más allá de que le han pasado cosas fuertes en los últimos tiempos, terminar en grandísimo nivel el año pasado, que uno de los mejores equipos del mundo se fije en él. En su cabeza un chico de 21 años puede darse el espacio para dispersarse, pero como es muy ubicado y equilibrado no me preocupa su comportamiento y hoy lo demostró. Era normal que si no hacía un gol, como el fin de semana pasado, que se dijera algo. Sabemos que son cosas que van a pasar, no en todos los partidos va a hacer gol. Lo conocemos muy bien y mientras esté acá va a hacer cosas como las de hoy".