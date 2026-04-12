La sorpresiva autocrítica de Chacho Coudet pese a la importante victoria de River ante Racing: "Es la realidad"

Eduardo Coudet, invicto como DT de River, marcó algunas falencias de su equipo pese al gran triunfo ante Racing en Avellaneda.

River ganó el clásico y sigue en racha positiva, pero el análisis de Chacho Coudet fue más allá del resultado.

El invicto River Plate de Eduardo Coudet sumó otro triunfo importante al vencer a Racing en Avellaneda y estiró su gran momento en el Torneo Apertura. Sin embargo, lejos de conformarse, el entrenador dejó en claro que todavía hay aspectos a corregir en el funcionamiento del equipo.

"Nacimos para sufrir", comenzó el DT con ironía al analizar el desarrollo del partido. Luego profundizó: "No arrancamos bien y después empezamos a emparejar. Enfrentamos a un rival de mucho empuje y disputa de segunda pelota, características que no tenemos y debemos acostumbrarnos. Creo que podemos evolucionar en la precisión y el juego, pero nos llevamos tres puntos de una cancha dificilísima".

River gana pero Coudet no se conforma: marcó lo que falta mejorar Chacho Coudet destacó los aspectos que considera que debe mejorar River Chacho Coudet destacó los aspectos que considera que debe mejorar River ESPN En esa línea, Coudet hizo foco en dos cuestiones que considera clave: mejorar el juego asociado y ganar personalidad como visitante. "Se ve un equipo corto, solidario ante la pérdida, pero hay que seguir creciendo. Es la realidad. Corremos mucho y disputamos, pero cuando mejoremos esas cositas, vamos a ser mejores y a correr menos. Ganando siempre es más fácil corregir", explicó.

Además, destacó la necesidad de sostener la competitividad interna en medio de un calendario exigente. Pensando en lo que viene, anticipó rotación para el próximo compromiso y dejó un mensaje claro para el plantel: "Tenemos un gran desgaste y vamos a necesitar de todos. A los que les toque, van a estar capacitados".