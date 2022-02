Caído Castellanos, se conoció el delantero de último momento que Gallardo quiere para River

Marcelo Gallardo sigue pensando quién será el reemplazante de Julián Álvarez, que contra Patronato volvió a demostrar su calidad como el mejor jugador del fútbol argentino. Cuando el joven de 22 años se marche al Manchester City dejará unos zapatos que serán difíciles de rellenar, por lo que River está meditando sobre sus pasos a seguir con respecto a su nuevo número 9.

"La Araña" sigue picando: tres goles para el joven Álvarez en una noche de lujo del Monumental.

Durante todo el mercado de pases, el apuntado de River fue Valentín “Taty” Castellanos, máximo goleador y campeón de la MLS con el New York City FC. A pesar de que el jugador mostró su interés en llegar a Núñez y ser dirigido por Marcelo Gallardo, el pase no se pudo concretar: 11 millones y medio de dólares había ofertado el Millonario por el delantero ex Universidad de Chile, pero no fueron suficientes para el conjunto neoyorquino. Con el pase de Castellanos caído, ya hay rumores sobre quién podría convertirse en el nuevo atacante del equipo riverplatense.

uD83DuDC49uD83CuDFFEMaxi Romero fue ofrecido a #River hace algunos días y, en las últimas horas, consultaron por las condiciones para su salida



uD83DuDCCCEl futbolista está al tanto y quiere volver al país y jugar en #River



uD83DuDCCELe queda un año de contrato en uD83CuDDF3uD83CuDDF1 donde alterna en #PSV.



uD83EuDD14¿Dan los tiempos? pic.twitter.com/R4PjWtDhTY — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) February 17, 2022

Según Germán García Grova, periodista de TyC Sports que sigue de cerca cada mercado de pases, el siguiente en la lista de la dirigencia es Maximiliano Romero, el ex Vélez Sarsfield que actualmente juega en el PSV Eindhoven de los Países Bajos. De acuerdo a lo que informó en el programa mañanero del canal de deportes, River ya preguntó por sus condiciones para salir de la Eredivisie, la primera división neerlandesa.

10 millones de euros pagó el PSV por Romero en 2018.

Romero, delantero de 23 años que convirtió 19 goles con el equipo de Liniers, no tiene mucha continuidad con el PSV: apenas disputó 29 partidos en cuatro años con uno de los clubes más importantes de los Países Bajos. Esta temporada, Romero jugó siete partidos en la Eredivisie, pero sólo estuvo en cancha durante 100 minutos, poco más que un encuentro.

Romero estuvo a préstamo en Vélez en 2020 y ahora quiere volver al país.

El de Romero es el primer nombre que suena fuerte luego de que se truncaran las negociaciones por Castellanos, que tiene un presente totalmente distinto al del delantero mendocino del New York City FC. Además, las características de Romero no coinciden con los gustos de Gallardo, que prefiere delanteros que se asocian a la hora de jugar, pero todo está por verse en los próximos días, ya que River tiene tiempo hasta el sábado para incorporar un jugador más.