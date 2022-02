El jugador de Godoy Cruz que le dijo no a Gallardo y decidió quedarse en Mendoza

Muchos jugadores han manifestado el deseo de ser dirigidos por Marcelo Gallardo y argumentan que el Muñeco saca la mejor versión de cada uno. Pero hay otros que prefieren quedarse en sus clubes más allá de un llamado o interés de parte del entrenador Millonario. Uno de ellos es Elías López quien decidió no moverse de Mendoza y descartó volver a River.

El lateral, que tuvo una buena temporada en Godoy Cruz, reconoció que Gallardo se comunicó con su entorno para pedirle que regrese al club (es el dueño del pase), sin embargo el defensor optó por lo que creía ser mejor para su carrera deportiva. "Gallardo habló con mi representante, le dijo que me quería. Que si yo quería iba a pelear un puesto", reveló en diálogo con Bodegue TV.

Y explicó el motivo de su determinación: "No me motivó tanto porque Gallardo no se comunicó conmigo. Creo que hubiese estado bueno, así que en ningún momento quise volver en ese sentido. Obviamente uno quiere volver porque es hincha, pero también a veces hay que pensar en la cabeza y no tanto por el corazón y creo que eso fue lo que pasó esta vez".

"Entonces en vez de irme a otro club, preferí quedarme acá que ya conocía al grupo", cerró. El lateral oriundo de Villa Mercedes debutó con el Muñeco en julio de 2019 y apenas sumó tres encuentros oficiales en el Millonario. Con el Tomba, en tanto, disputó 31 partidos, marcó un golazo ante Aldosivi, y es pieza clave para el esquema de Diego Flores.