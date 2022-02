El Atlético de Simeone sufrió una dura derrota y profundiza su crisis

Atlético Madrid, dirigido por el entrenador argentino Diego Simeone, cayó hoy con Levante, que marcha último, por 1 a 0 como local en el estadio Wanda Metropolitano, en un partido postergado por la 21ra fecha de la liga de España. El mediocampista Gonzalo Melero (10m ST) marcó el tanto en la visita.

En el conjunto "colchonero" fueron titulares el delantero Ángel Correa -falló una chance increíble y le anularon un gol en el cierre- y el volante Rodrigo De Paul, aunque no tuvieron un partido destacado. Para colmo, Atlético de Madrid sufrió la baja del atacante brasileño Matheus Cunha, quien salió por lesión, y lo reemplazó Luis Suárez, que perdió la titularidad por bajo rendimiento.

En sus 23 partidos precedentes en esta temporada, Levante sólo había ganado un partido, ninguno como visitante, hasta este miércoles, cuando llegó, presionó, ganó y recuperó la fe en el Wanda Metropolitano, escenario de otro despropósito tremendo del Atlético, que tocó fondo en la era Simeone, desfigurado por enésima vez este curso, sin excusas, sin una coartada defensiva.

Porque no jugó a nada. En ningún momento ni en ningún lado. No propuso ninguna de las condiciones para ganar un partido. Ni fútbol ni ocasiones -no tuvo ninguna contra el último de la clasificación- ni intensidad ni presión ni contundencia ni convicción ni nada de lo que siempre tuvo con el técnico argentino, perdido en un laberinto del que ni comprende ni ve la salida.

La Champions parece sólo una ilusión. Simeone habló de un plan en la víspera. No lo tiene el Atlético. O no lo ejecuta. O no sabe cómo desarrollarlo. O no logra transmitirlo. Sea como sea, el caso es que el encuentro que completó el conjunto rojiblanco fue espeluznante. A la altura de otros muchos de esta temporada. O peor. Porque enfrente estaba el último, que fue un equipo mucho más competitivo que el quinto de la tabla, aterrado cuando le presiona cualquier adversario

El cruce contra Manchester United, entonces, determine el futuro del Cholo. Atlético de Madrid suma 39 puntos ahora y comparte el cuarto lugar con Barcelona, aunque por diferencia de gol sigue al margen de la zona de Liga de Campeones de Europa, y Levante continúa último con 14 unidades.