Wanchope reveló su interna con Riquelme y el Consejo de Boca: "Lo que molesta son..."

Uno de los temas más polémicos del verano de Boca Juniors fue la situación de Wanchope Ábila, que regresó desde el fútbol estadounidense en diciembre e hizo la pretemporada con el equipo de Sebastián Battaglia, pero terminó yéndose a Colón de Santa Fe luego de un explosivo cruce con Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol.

En el mediodía del martes, el ahora ex delantero de Boca rompió el silencio en una entrevista con Mariano Closs en su programa ESPN F12 y se refirió a su relación con la dirigencia xeneize y, sobre todo, Riquelme: “No conozco los motivos de mi salida de Boca, no tuve mucho contacto con Román, como la mayoría… No sé si pesó mi relación con Tevez, eso se lo tienen que preguntar a ellos. Yo estoy tranquilo, lo único que quería era saber que iban a hacer conmigo”, afirmó Ábila, flamante refuerzo de Colón.

Wanchope dijo que es amigo de toda la vida con Tevez, presunto rival de Riquelme en el futuro político de Boca.

Luego, Wanchope agregó más detalles sobre la relación del plantel xeneize con el Consejo del Fútbol: “Yo con Riquelme tuve buen diálogo, cordial, pero nosotros sabíamos que él era el vicepresidente y estaba aparte del Consejo de Fútbol, pero lo que molesta de los del Consejo, que se encargan del día a día, son las formas de manejarse, que a uno le pueden gustar o no. Yo soy sincero, honesto y quiero que a Boca le vaya bien por mis ex compañeros que son buena gente”, describió el ex Huracán.

La salida de Wanchope Ábila a la MLS

Su pase a Colón no es la primera salida de Wanchope Ábila desde Boca, sino que el año pasado se fue a préstamo a la MLS y también habló sobre esa situación: “Yo sabía que desde la primera vez que me fui no iba a volver a usar la camiseta de Boca. Un día, Miguel [Russo] me dice que no me apure en mi recuperación, que me quería para la tercera fecha del torneo y a los dos días tuve una reunión en la que me dijeron que me daban a préstamo a Nacional y Russo me decía que no me iba a tener en cuenta, entonces yo no entendía”, dijo el ex delantero de Minnesota United.

Luego de jugar seis meses en Minnesota, Ábila pasó al DC United, negociación que Riquelme aseguró que él mismo hizo posible, pero Wanchope dio otra versión de los hechos: “Yo lo llamé a Román para pedirle si podía hacer el traspaso del Minnesota al DC United y no me atendió, entonces le deje un mensaje y me dijo que estaba muy ocupado por cosas del club, que lo hable con la gente del Consejo. Entonces, llamé a los muchachos del Consejo pero ninguno me atendió, entonces no sabía dónde estaba parado. Les mandé mensaje y no me contestaron”, describió Wanchope, que, según explicó, está a disposición de Falcioni para debutar con Colón.

Además, el delantero del Sabalero aseguró que no tuvo contacto con Battaglia: “Yo sabía que no formaba parte del plantel. Yo con el técnico no hablé nunca, no sé si me quería o no porque no me lo dijo [...] Yo le estaba generando un gasto innecesario al club, mi idea era salir a otro club donde me hagan sentir importante”, aseguró Ábila.

Estas declaraciones de Wanchope Ábila son otro capítulo de las polémicas que se generan sobre el accionar de Juan Román Riquelme y los miembros del Consejo de Fútbol.