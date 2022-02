La contundente frase de Riquelme sobre el picado de Rojo con amigos: "Jugar un picado con los amigos..."

Boca Juniors igualó 1-1 ante Colón de Santa Fe por la primera fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional el pasado domingo en la Bombonera. En su vuelta al club, Darío Benedetto abrió el marcador en la primera etapa y, sobre el final, Lucas Beltrán decretó el empate final.

Luego del debut, Juan Román Riquelme enfrentó los micrófonos de ESPN y se refirió a diferentes aristas, entre ellas al video de Marcos Rojo que se viralizó en la previa del duelo ante el Sabalero. En las imágenes se puede observar al defensor central del Xeneize, bajo la lluvia, disputando un partido junto a sus amigos.

"No lo vi, no tengo redes sociales. De esto no me contaron nada", comenzó el vice del Xeneize. Y añadió: "Hemos ganado el torneo argentino del 98, 99 y cuando jugamos la primea Copa del 2000 yo jugaba la Copa Libertadores, no el día domingo, y me iba a jugar los torneos de plata con mis amigos. Me lastimaba los tobillos, llegaba el lunes y Bianchi me preguntaba cómo estaba. Bianchi sabía todo. No había redes sociales, cambió la vida".

Sobre su relación con Bianchi, en es época, expresó: "Nunca le mentí, le dije que tenia el equipo de mi barrio y jugaba por planta. Me dijo que si te lastimás, el miércoles tenía que jugar igual. Si de vez en cuando quieren jugar un picado con los amigos, son personas".

Para finalizar, sentenció: "Voy a morir siendo futbolistas, sin dudas. A mí no me cambia si quieren jugar un picado con los amigos, quiero que disfruten el club. Hay que cuidarse, respetar a los hinchas, pero de vez en cuando jugar un picado con los amigos no hace mal a nadie. Los amigos son lo más grande que hay y hay que cuidarlos mucho".