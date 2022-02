Por cuarta vez consecutiva, Santa Fe será sede del Argentino Juvenil para M-18

Por cuarta vez consecutiva, la Unión Santafesina será sede del Campeonato Argentino Juvenil de rugby, en el que intervendrán quince combinados provinciales de menores de 18 años, además del seleccionado uruguayo de la categoría.

El certamen se llevará a cabo en las sedes de Santa Fe Rugby Club y del Club Universitario de Santa Fe, entre el 4 y 6 de marzo de 2022; los equipos estarán divididos en dos grupos, uno por la Copa de Oro y el otro, por la Copa de Plata

El sistema de competencia será con encuentros de tiempos reducidos, con eliminaciones directas y, tal como sucedió el último año, nuevamente no habrá ascensos ni descensos.

La jornada inaugural (4 de marzo) se disputará en Santa Fe Rugby Club, y comenzará a las 10:00hs, con dos duelos por la Copa de Plata: Entre Ríos vs. Noreste y Mar del Plata vs. Andina; a las 10:50hs se cruzarán Santiago del Estero vs Oeste de Buenos Aires y San Juan vs Chubut.

Los encuentros del cuadro por la Copa de Oro serán desde las 11:40hs, con Rosario vs Salta y Buenos Aires vs Uruguay. Y a las 12:30hs se medirán Cuyo vs Tucumán y Córdoba vs. Santa Fe. Vale consignar que el organigrama de partidos se confeccionó de acuerdo a las posiciones del torneo de 2019, cuyo ordenamiento fue el siguiente: Buenos Aires, Córdoba, Cuyo, Rosario, Salta, Tucumán, Santa Fe, Uruguay, Mar del Plata, San Juan, Santiago del Estero, Entre Ríos, Noreste, Oeste de Buenos Aires, Chubut y Andina.

En la versión 2021 del Argentino Juvenil, Buenos Aires se quedó con el título al vencer en la definición a Córdoba por 20-19, y en el segundo cuadro, el ganador fue Entre Ríos, que superó a Santiago del Estero por 24-14. Y en el certamen de 2019, Buenos Aires también fue campeón tras imponerse a Córdoba por 37-23.

En el mes de noviembre próximo se realizará nuevamente el Argentino Juvenil, y si bien no está aún resuelto cuál será la sede, sí se definió que en dicha oportunidad el sistema de competencia será con ascenso y descenso.

El detalle de los primeros partidos de la eliminación (4 de marzo) del Argentino Juvenil 2022 es:

Copa de Oro

11:40hs Rosario vs Salta

11:40hs Buenos Aires vs Uruguay

12:30hs Mendoza vs. Tucumán

12:30hs Córdoba vs. Santa Fe

Copa de Plata

10:00hs Entre Ríos vs Noreste

10:00hs Mar del Plata vs Andina

10:50hs Santiago del Estero vs. Oeste

10:50hs San Juan vs Chubut