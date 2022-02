El día que Riquelme llenó de elogios a Óscar Romero, nuevo refuerzo de Boca: "Tiene demasiada..."

Juan Román Riquelme tiene un ojo clínico para ver el fútbol, nadie lo puede negar. Tanto para jugar a “la pelota”, como él suele referirse al deporte que ama, como para analizar partidos, el actual vicepresidente de Boca tiene una visión muy clara para comunicar sus gustos futbolísticos. Ahora que tiene poder en el club para traer refuerzos de su gusto, el eterno 10 del Xeneize pudo cerrar a Óscar Romero, enganche paraguayo al que siempre le tuvo gran estima.

En octubre de 2016, casi dos años después de anunciar su retiro, Riquelme dio una entrevista al programa Doble 5 de TyC Sports en el césped de La Bombonera y, entre tantos otros temas del momento, daba su opinión sobre el hoy flamante refuerzo de Boca: “Racing tiene un 10 [Romero] que tiene demasiada clase, ojalá que pueda disfrutar del fútbol argentino y que nosotros podamos disfrutar de verlo jugar. Me encanta cómo juega y, como a mí me gusta mucho el fútbol, cada partido que juega me toca mirarlo”, había dicho el vicepresidente del Xeneize mientras enumeraba a los equipos que creía que podían pelear el torneo local que terminaría ganando el Boca de Guillermo Barros Schelotto.

Qué piensa Riquelme sobre el enganche en el Boca de Battaglia

Hace varios años que uno de los temas de debate en el mundo del fútbol es la posición de enganche. Para muchos está extinta, mientras que para otros se han reconvertido y cumplen otras funciones en la cancha además de crear juego. El lunes, en el programa de la tarde de Sebastián Vignolo en ESPN, le preguntaron a Riquelme si los jugadores como él eran cada vez más difíciles de encontrar y si Boca podría tener un enganche: “Eso le tienen que preguntar a nuestro entrenador. A él le gusta jugar con tres volantes, un número 10 y dos delanteros. También le gusta jugar 4-3-3 como lo hace ahora. Después él decide poner a los jugadores que están mejor (...) Yo amo a los jugadores que juegan bien y espero que nuestro equipo juegue cada vez mejor. Es una posición en la que me tocó jugar a mí y todos los que juegan ahí a mí me gustan mucho”, aseguró Román.

Al contrario de lo que hacía cuando jugaba, Riquelme tiró la pelota a la tribuna con su respuesta sobre el enganche en Boca, pero seguramente estará contento de contar con Óscar Romero, que es de su gusto personal hace mucho tiempo, entre las filas del Xeneize.