Boca recibe a Instituto en la Bombonera sin margen de error para Úbeda: hora y TV

Tras el empate ante Unión en Santa Fe, Boca enfrenta a la Gloria con la necesidad de sumar de a tres para no poner en riesgo su lugar en los playoffs.

Boca recibirá este domingo a Instituto de Córdoba, por la duodécima fecha de la Zona A del Torneo Apertura, en la que podría ser la última oportunidad para su director técnico, Claudio Úbeda.

El encuentro, que está programado para las 20, se llevará en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como la Bombonera, se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro será Leandro Rey Hilfer, quien estará secundado desde el VAR por Jorge Baliño.

Duelo clave para Úbeda: el DT de Boca se juega mucho vs. Instituto Boca atraviesa un muy delicado momento, ya que solo ganó uno de sus últimos siete partidos y además acumula cuatro empates consecutivos en el Templo (0-0 con Platense y Racing, 1-1 con Gimnasia de Mendoza y San Lorenzo), al tiempo que esta semana conoció a sus rivales para la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Es por esto que el Xeneize marcha séptimo en la Zona A con solo 14 puntos, motivo por el cual Úbeda es cada vez más cuestionado y está realmente en la cuerda floja.

Plantel de Boca en Santa Fe El plantel de Boca viene de empatar 1-1 ante Unión de Santa Fe por la fecha anterior. Instituto, por su parte, tuvo un muy flojo inicio en este Apertura, donde ocupa el duodécimo posición en la Zona A con solo 11 puntos. Por este motivo, los dirigidos por Diego Flores necesitan rescatar un muy buen resultado en la Bombonera para acomodarse y empezar a soñar con la posibilidad de clasificarse a los playoffs. En la última fecha, el equipo cordobés le ganó 2-1 a Independiente y se recuperó luego de tres partidos consecutivos sin ganar.