Escandalosos tweets contra Riquelme de un exdirigente de Boca: "mitómano", "torpe" y "Román, agarrá..."

La entrevista que Juan Román Riquelme le dio a ESPN en la tarde del lunes, luego del debut con empate de Boca Juniors ante Colón, dejó varios títulos futboleros y otros que sumaron a la grieta que se agranda entre oficialismo y oposición en la política xeneize.

“La cancha no estaba bien, seguramente el partido hubiese sido otro con mejor estado porque hubiera habido más control. Heredamos muchas cosas y lo hacemos de la mejora manera. Estas obras se tendrían que haber hecho hace mucho tiempo. Heredamos un club con deudas y durante dos años optamos por ser prolijos, ir pasito a pasito", lanzó el exfutbolista tres veces campeón de la Copa Libertadores, una vez de la Intercontinental y cinco veces del torneo local. Y agregó: "Yo no estudié y por ahí tengo que escuchar, pero después de dos años tenemos saldo a favor y podemos traer jugadores. Eso quiere decir que las cosas no las estamos haciendo tan mal".

Atento a sus palabras, Diego Lajst, otrora protesorero del club durante la presidencia de Daniel Angelici, recogió el guante y le respondió al máximo ídolo de la historia xeneize de durísima manera a través de Twitter.

"Me quedo muy preocupado cada vez que escucho hablar a Riquelme. Lastimosamente aquel deportista lúcido e inteligente le abrió paso a este dirigente mitómano y torpe que no tiene rumbo", lanzó Lajst en el primero de sus tres fuertes mensajes contra el vicepresidente de Boca.

"Ya que insiste en hablar de la economía del Club, sería bueno que le explique al socio por qué no se completó la auditoría que habían comenzado. O por qué aprobaron los balances si dejamos un déficit… No existe ningún informe donde se vea reflejada la deuda que menciona el Vicepresidente", agregó el presidente de la agrupación Boca La Causa.

"Por otra parte, están en el cargo hace más de dos años y resulta que recién ahora heredaron una cancha. No se gestiona un club tan grande como el nuestro tomando mate desde un quincho en el predio. Por favor, Román… ¡Agarrá los libros que no muerden! Por el bien de Boca, terminen con el relato y las mentiras, y gestionen", cerró Diego Lajst.

Faltan poco menos de dos años para las próximas elecciones en Boca Juniors. Esas elecciones que, según Riquelme, ganará "90 a 10". U "85 a 15" si del otro lado va Tevez. La grieta en Boca se agranda...