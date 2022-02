Luna Diale, verdugo de River: "Puede ser que..."

Mauro Luna Diale, goleador y figura de Unión de Santa Fe en el triunfo 1 a 0 ante River Plate del sábado pasado, admitió que tiene dudas respecto del penal que Néstor Pitana cobró a favor del equipo santafesino y derivó en la definición del partido por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional.



"Viendo en frío la jugada del penal, algunos observan que es penal y otros que no. Puede ser que no haya sido penal. Son decisiones arbitrales que un día te favorecen y otro te perjudican. Por eso se espera mucho la intervención del VAR cuando se implemente", indicó Luna Diale a radio Colonia.



Más allá de la polémica jugada, Unión superó a River en el juego y hasta el propio Marcelo Gallardo elogió el planteo y la entrega de los jugadores del Tatengue en el 15 de abril.



"La clave con River fue mantener la intensidad los 90 minutos, con equipos así tenés que estar atento y no cometer errores en todo el partido. Nos cerramos bien, no dejamos que ellos se acerquen. Creo que por esas razones fuimos justos ganadores", apuntó Luna Diale.



El futbolista surgido de Boca aseguró que intentarán mantener el nivel exhibido ante el último campeón del fútbol argentino para dar pelea en la Copa de la Liga Profesional.



"Vamos a afrontar todos los partidos como lo hicimos con River. Nos preparamos toda la pretemporada físicamente para estar en este nivel, para tener esta intensidad en el juego, el esfuerzo y el sacrificio no se negocia. Partiendo desde esa basa se pueden lograr grandes objetivos", señaló Luna Diale.