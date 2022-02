Ruud derrotó a Delbonis y está en la final del Argentina Open

El azuleño Federico Delbonis no repitió lo bueno que había hecho durante la semana y se marchó eliminado del Argentina Open, al perder hoy en semifinales con el máximo favorito al título, el noruego Casper Ruud, por 6-3 y 6-3.



Delbonis, nacido en Azul y ubicado en el puesto 42 del ranking mundial de la ATP, hizo lo que pudo ante Ruud (8) durante una hora y 39 minutos, ante 4.950 espectadores que colmaron la cancha central Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club.



El noruego nacido en Oslo hace 23 años irá en busca de su segundo título en Buenos Aires (fue campeón e la edición 2020) este domingo, no antes de las 16, en la final ante el vencedor de la "semi" que animaban a continuación el argentino Diego Schwartzman (15) y el italiano Lorenzo Sonego (22), preclasificados dos y tres.



Delbonis, quien acumuló 12 participaciones consecutivas en el Argentina Open, repitió su mejor actuación que había sido la semifinal de 2018 (perdió en esa ocasión con el esloveno Aljaz Bedene) y se dio el gusto de hilvanar tres victorias, ante el tandilense Juan Martín Del Potro (753), el español Pablo Andújar (73) y el italiano Fabio Fognini (40).



Su derrota ante Ruud es lógica, ya que el "top ten" noruego tiene una jerarquía superior y atraviesa el mejor momento de su carrera con un 2021 inolvidable, en el que conquistó cinco de sus seis títulos: San Diego, Kitzbuhel, Gstaad, Bastad y Ginebra.



El argentino salió con un plan de juego que consistía en cargar sus golpes sobre el revés del tenista escandinavo, y arriesgar en todos los tiros para intentar desbordarlo, algo que logró solo por momentos y así lo reflejaron los números del set inicial que perdió por 6-3.



Delbonis tuvo 14 'winners' que lo mantuvieron expectante pero también incurrió en 19 errores no forzados, demasiados ante un rival de la categoría de Ruud.



El noruego se mantuvo firme en el segundo parcial y quebró el saque del zurdo azuleño para adelantarse 2-1, eso le permitió regular el partido cómodo con su saque implacable hasta definir el set por 6-3 tras apoderarse nuevamente del saque de su rival.



"Creo que hoy fue mi mejor partido de la semana, levanté mi nivel cuando realmente hacía falta y estuve mejor en los puntos importantes", expresó Ruud en su primer análisis tras la victoria, la segunda sobre "Delbo", a quien había superado en Santiago, Chile, en 2020, y perdido en San Pablo 2017.



"Hace tres años inicié acá un recorrido importante y las cosas me están saliendo muy bien, espero mantener mi nivel mañana en la final", añadió Ruud, quien conquistó en Buenos Aires el primer título de su carrera y no perdió jamás al cabo de ocho partidos.