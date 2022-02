Delbonis ganó un partidazo y está en la semifinal del Argentina Open

El tenista azuleño Federico Delbonis protagonizó otra muy buena actuación y se instaló en las semifinales del Argentina Open tras superar al italiano Fabio Fognini por 6-4 y 6-4.



Delbonis, nacido en Azul y ubicado en el puesto 42 del ranking mundial de la ATP, empleó una hora y 36 minutos para doblegar a Fognini (40) en el partido que inauguró la jornada de cuartos de final en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, en el barrio porteño de Palermo.



El argentino, de 31 años y vencedor en las rondas previas del tandilense Juan Martín Del Potro (753) y el español Pablo Andújar (73), jugará una de las semifinales del sábado ante el ganador del cruce que animaban a continuación el rosarino Federico Coria (65) y el noruego Casper Ruud (8), máximo favorito al título.



Con la victoria, Delbonis igualó su mejor actuación en Buenos Aires, que había sido en 2018 cuando llegó hasta las semifinales y perdió con el esloveno Aljaz Bedene.



El zurdo de Azul comenzó el partido con un quiebre sobre el servicio de Fognini para adelantarse 1-0 y conservó esta ventaja hasta llevarse el set por 6-4 luego de haber ejecutado a la perfección el plan que había diseñado de antemano.



Delbonis planteó un juego de saque y drive, para eso contó con un altísimo porcentaje de primeros servicios, y también movió al italiano de un lado a otro para que golpee a la pelota incómodo, en movimiento.



Fognini, de 34 años y con 13 participaciones en el Argentina Open (es el tenista que más veces jugó en Buenos Aires al cabo de 22 ediciones) es dueño de un talento singular, que suele manejar los partidos y cuando está en un buen día es capaz de ganarle a cualquiera, así superó a Rafael Nadal tres veces en polvo de ladrillo y a Del Potro le ganó una final en cemento, entre otros triunfos salientes.



Delbonis, quien conocía a la perfección al "Tano", de hecho se enfrentaron 10 veces con cinco triunfos para cada uno, inició el segundo parcial con otro quiebre, luego estiró a 2-0 y ese fue otro mérito, no dejar a su rival meterse en el partido.



Pese a que el azuleño vaciló cuando cedió por única vez su saque y el partido se igualó 3-3, no se fue mentalmente por esa situación y recuperó enseguida el quiebre para adelantarse 4-3 y luego 5-3, para definirlo más tarde por 6-4.



"Creo que fui inteligente porque logré tenerlo atrás todo el tiempo con mis pelotas bien pesadas, sabía que Fabio es mu peligroso y por eso lo jugué de esa manera", aclaró Delbonis en sus primeras declaraciones a la prensa.



"Estoy muy contento por haber llegado a semifinales, es un premio al trabajo que vengo haciendo día tras día, así con la mente clara estás preparado para que en cualquier momento te vaya bien", analizó el tenista entrenado por Mariano Hood.



Con el acceso de "Delbo" a semifinales la Argentina se aseguró dos tenistas entre los cuatro mejores del torneo, puesto que la jornada de cuartos de final se cerrará con el cruce entre Diego Schwartzman (15) y Francisco Cerúndolo 107).



El ganador del cruce entre los argentinos irá en semifinales ante el italiano Lorenzo Sonego (22) o el español Fernando Verdasco (201).



"Con mi equipo siempre apuntamos a las instancias finales, acá en la Argentina es especial por el apoyo de la gente. Me gustaría que gane Fede Coria obviamente, así sumamos otro argentino para el sábado", concluyó Delbonis.



El tenista de Azul se retiró del estadio ovacionado por el público que le reconocerá eternamente haber sido uno de los héroes de la Copa Davis que la Argentina conquistó el 27 de noviembre de 2016 en Zagreb, cuando venció a Croacia por 3-2 con el triunfo de "Delbo" en el quinto punto sobre el local Ivo Karlovic.