Murió Mario Israel, histórico dirigente de River y mano derecha de José María Aguilar

Tras luchar contra una larga enfermedad, murió Mario Israel quien fuera mano derecha de José María Aguilar durante su cuestionada gestión al frente de River, sobre todo en su segundo mandato donde Israel fue Secretario General del club. Se ganó el apodo de "Monje Negro" ya que en el mundo Millonario aseguraban que tenía hasta más poder que el mandamás durante ocho años.

Israel, tiempo atrás, se había desligado del descenso de River y denunció que Daniel Passarella los había perseguido, como también señalado, por lo que habían hecho durante su periodo al frente de la institución: "Passarella nos persiguió. Y el rencor no construye nada. Revisar tanto el pasado no conduce a nada. No vi ninguna resolución a la que hayan llegado".

El último tiempo de la dupla Aguilar-Israel al frente de River fue muy complicada, con los malos resultados que lo llevaron a perder las elección con el Kaiser. Al conocerse la noticia, los hinchas de millonario inundaron las redes sociales recordando al directivo con fuertes frases ya que fueron parte de una mancha imborrable en la historia del club de Núñez.