Scaloni reveló cuál es la situación de Paulo Dybala: "No ha jugado porque..."

Este viernes la Selección argentina disputará su quinto partido en lo que va del Mundial de Qatar 2022. La cita será este viernes, desde las 16 (hora de Argentina), ante Países Bajos. En la previa del duelo que tendrá lugar en el estadio Lusail, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa.

El director técnico del seleccionado nacional fue consultado, entre otras cosas, sobre la situación de Paulo Dybala. "No ha jugado porque no he visto la oportunidad de ponerlo. Está bien, en condiciones de ser alineado, pero consideramos conveniente que otros jugadores ingresaran en los anteriores partidos. Estamos contentos con él pero siempre decimos que hay 26 jugadores en condiciones de participar".

El DT fue consultado sobre la situación de la Joya.

La Joya, Franco Armani, Gerónimo Rulli, Juan Foyth y Ángel Correa son los únicos jugadores de la Selección argentina que, hasta el momento, no han sumado minutos en lo que va del Mundial de Qatar 2022. Ante Australia, el cordobés estuvo a punto de ingresar pero finalmente el DT de inclinó por otra opción.

Además, en su mano a mano con la prensa, Scaloni habló de Rodrigo De Paul: "El entrenamiento de ayer fue a puertas cerradas. Que haya preguntas sobre Rodrigo me parece muy extraño, ya saben lo que quiero decir con eso... Fue a puertas cerradas, por eso me sorprenden estas informaciones. Hoy tenemos el último entrenamiento y veremos cómo están todos. Siempre después de los partidos hay jugadores que entrenan diferenciado, siempre".

"De Paul y Di María, en principio, están bien. No puedo decir si van a jugar o no. Tomaremos la decisión en base a cómo queremos plantear el partido y van a jugar los que estén para jugar", sentenció Scaloni, sin ocultar su fastidio.