El picante ida y vuelta de Scaloni con un periodista sobre De Paul: "Si vos me decís quien..."

Enojado y muy picante. Así respondió Lionel Scaloni a las preguntas sobre la supuesta lesión de Rodrigo De Paul, quien entrenó de forma diferenciada durante la mitad de la práctica del miércoles. Dicho entrenamiento era a puertas cerradas, principal factor que molestó al DT de la Selección argentina ante la filtración de la molestia del ex Racing. Luego de responder en dos ocasiones en la conferencia de prensa, el pujatense se cruzó fuertemente con Federico Rodas, periodista de DirecTV Sports.

Luego de la conferencia, Scaloni paró a hablar junto a los periodistas de las tres señales que tienen los derechos televisivos. Allí, el de DirecTV Sports hizo otra pregunta sobre De Paul y el DT salió con los tapones de punta: "¿Pero por qué me preguntas? [...] Si vos me decís quien te lo dijo, yo te cuento la situación de De Paul", disparó.

Con una sonrisa un tanto nerviosa, Scaloni retomó la palabra: "El entrenamiento fue a puertas cerradas ayer, muchachos. No me enoja, el entrenamiento fue a puertas cerradas. No sé si jugamos para Argentina o para Holanda", disparó. Durísimo.

Por otra parte, también se molestó por una pregunta de Gastón Edul por Ángel Di María, otro de los que está en duda para enfrentar a Países Bajos. El periodista de TyC Sports dijo que el Fideo había hecho el entrenamiento a la par y Scaloni le retrucó: "De nuevo, ¿quién te dijo que hizo todo a la par? Es la misma, es que es increíble. No hizo todo el entrenamiento, hizo la mitad. Son situaciones que habría que corregirlas, la verdad. ".

Después de hablar un poco sobre táctica, el periodista de DirecTV Sports le preguntó a Scaloni por su frase sobre que los periodistas "jugaron" para Países Bajos, algo que el DT cortó entre risas: "No, ustedes no. No estoy enojado, simplemente hay un jugador que entrena diferenciado por equis motivo, esa necesidad de informar enseguida cuando el entrenamiento es privado. Si De Paul está con una molestia, a Di María le duele la uña del pie o Acuña... no entiendo la necesidad para crear una alarma".

"Yo entiendo que vos te enojes, si es mentira vos me podés decir 'Rodas, mira...'", contestó el corresponsal de DirecTV Sports, a lo que el santafesino volvió a hacer las veces del que pregunta: "Escuchame, aunque sea verdad, ¿vos querés que gane Argentina?".

"Mi trabajo no es que gane Argentina", respondió cordialmente Rodas. Ante esa contestación, Scaloni le siguió dando cuerda al debate: "Me encanta el debate. Tu trabajo no es escribirle a la gente para saber qué está pasando ahí adentro, el entrenamiento es a puertas cerradas y se acabó. No se puede saber absolutamente nada de lo que pasó ayer".

Para cerrar, el entrenador de la Selección argentina bajó un poco los decibeles y explicó: "A ver, ha pasado millones de veces, eso no me voy a enojar por eso. Lo que estoy diciendo es que hoy me siento en la rueda de prensa y la mitad de las preguntas eran por eso, cuando realmente lo importante es el partido de mañana [...] Lo que sí es que, si el entrenamiento es a puertas cerradas, yo tengo por qué estar un poquito molesto. No le hace bien a nadie que salgan cosas desde adentro, es la realidad".