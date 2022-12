La conferencia de Scaloni y Mac Allister antes de enfrentar a Países Bajos

A poco más de un día de una verdadera final, Lionel Scaloni resolvió todas las dudas de cara a enfrentar a Países Bajos. El DT, junto a Alexis Mac Allister, atendieron a la prensa en la conferencia de prensa de rigor en la previa a cada partido de la Selección argentina.

Lionel Scaloni

Sobre Di María y De Paul: "El entrenamiento de ayer fue a puertas cerradas. Que haya preguntas sobre Rodrigo me parece muy extraño, ya saben lo que quiero decir con eso. Fue a puertas cerradas, por eso me sorprenden estas informaciones. Hoy tenemos el último entrenamiento y veremos cómo están todos. Siempre después de los partidos hay jugadores que entrenan diferenciado, siempre".

Sobre De Paul: "Te repito, entrenó ayer. Veremos qué decisión tomo yo después del entrenamiento hoy. No me atrevería a decir si está o no está Di María, si está o no está De Paul. Siempre que uno entrena aparte es por precaución. Siempre pensamos en el equipo".

Sobre Enzo Fernández: "Enzo tuvo una gran evolución, ha hecho las cosas bien y creemos que todavía puede dar más. Es un chico que tiene un futuro enorme".

Sobre Dybala: "No jugó porque no hemos visto la posibilidad de ponerlo. Estamos contentos con él, con su aporte, pero tenemos 26 jugadores. A veces, uno piensa que el partido va a ser de una forma y termina siendo otra".

Penales: "Patearon ayer, patean siempre después de los entrenamientos. Después es una caja de fósforos, esperemos no tener que llegar hasta ahí. Los penales son después de 120 minutos, no se puede pensar en los pateadores desde el minuto 0. Es mediocre, nosotros pensamos en ganar el partido en el tiempo reglamentario. Las decisiones se toman cuando se tienen que tomar".

Sobre Países Bajos y la posible marca personal a Messi: "Veremos mañana qué pasa. Estamos acostumbrados a que los rivales planteen algo diferente siempre. No nos queremos adelantar, siempre se puede hacer una variante, cambio. Vamos a esperar, una cosa es decirla y otra hacerla".

Sobre el estilo de juego para jugar a Países Bajos: "Ustedes saben lo que pienso de los esquemas. Los sistemas... creemos que lo más importante es cómo hacer daño al rival y que este no nos lo haga. Fueron días intensos para preparar el partido ante Países Bajos".

Sobre el Mundial en general: "Estás a un paso de jugar siete partidos, cualquiera de los ocho que quedan pueden estar en la final. Creemos que está muy parejo, como se viene demostrando, y hay rivales que a priori se piensa que están en un nivel debajo de otras selecciones y, al final, no. El Mundial está muy parejo".

Alexis Mac Allister

Sobre su momento y la ilusión del grupo: "Si me lo preguntabas antes del Mundial, te lo firmaba. Tenemos una ilusión muy grande, sabemos que la Selección argentina es muy grande en los Mundiales. Vinimos con esa cautela de que hay grandes selecciones, pero sabemos que tenemos un buen equipo".

Sobre la posible ausencia de Rodrigo De Paul: "Sabemos lo importante que es Rodrigo para nosotros, dentro y afuera de la cancha. Lionel [Scaloni] decidirá, tenemos jugadores de características similares. Si no es Rodrigo, será otro. Lo más importante es que la idea de juego no cambia"

Sobre Países Bajos: "Sabemos que ellos tienen grandes jugadores y una idea muy clara. Nosotros tenemos lo nuestro, tenemos una idea y estamos trabajando en ello. En líneas generales, tenemos que pensar en nuestro juego, tener tranquilidad para jugar. Lo más importante es pensar en nosotros. Sabemos que son un rival muy duro, que hay historia entre ambos. Lo importante es pasar, si es en los noventa minutos, alargue o penales, después vemos".

Sobre su adaptación: "Es verdad, ha sido rápida. No me doy el mérito a mí, sino a mis compañeros y cuerpo técnico. Desde el primer día me dieron la confianza, cuando a uno le pasa eso es más fácil soltarse".

Sobre cómo vive los partidos: "Antes de los partidos suelo estar muy nervioso, pero antes de los partidos de este Mundial casi que ni me pasó eso".

Sobre la familia y el descanso: "Son momentos importantes, para descansar, relajarnos y disfrutar del Mundial. Tanto de lo anímico como lo futbolístico, estamos muy bien. Tenemos una unidad muy grande, la pasamos muy bien entre todos, se lo ve muy bien al equipo. Quizás el partido con Australia nos quedó muy cerca del anterior, pero ahora tuvimos varios días para descansar y despejar la mente. Esos días de descanso nos vinieron muy bien, sabemos que tenemos un partido muy importante por delante".

Sobre los jugadores que lo sorprendieron en la Selección y en el Mundial: "Te diría que Leo, las cosas que hace durante los partidos y entrenamientos me sorprende todos los días. Moisés Caicedo, yo lo conozco del Brighton, pero me sorprendió su nivel. Quedaron afuera injustamente, pero me sorprendió Moisés"

Noticia en construcción.